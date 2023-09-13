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Румуни почали отримувати повідомлення про повітряну тривогу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Румуни почали отримувати повідомлення про повітряну тривогу
Жителі сіл Тульчинського повіту отримали повідомлення RO-Alert під час атаки російських безпілотників по півдню України
фото з відкритих джерел

Румунів попередили про можливе падіння уламків безпілотників, закликали зберігати спокій і сховатися в укриттях

У Румунії жителі сіл Тульчинського повіту отримали повідомлення RO-Alert під час атаки російських безпілотників по півдню України. Про це повідомляє Digi24.

У повідомленні жителів попередили про можливе падіння уламків безпілотників, закликали зберігати спокій і сховатися в укриттях.

У Румунії жителі сіл Тульчинського повіту отримали повідомлення RO-Alert під час атаки російських безпілотників по півдню України
У Румунії жителі сіл Тульчинського повіту отримали повідомлення RO-Alert під час атаки російських безпілотників по півдню України
фото з соцмереж

«Існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору. Зберігайте спокій! Сховайтеся в підвалах або сховищах цивільного захисту. У разі відсутності укриття залишайтеся в приміщенні, подалі від вікон і зовнішніх стін», – йдеться у повідомленні.

Орієнтована тривалість надзвичайної ситуації оцінювалася у 90 хвилин.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня над Одеською областю сили протиповітряної оборони збили 32 ударних дрони, було влучання по припортовій інфраструктурі, 7 людей постраждали.

Напередодні стало відомо, що для мешканців румунського села на березі Дунаю, які опинилися під загрозою через постійні обстріли Росією українських портів на іншому березі, почали будувати укриття.

Раніше Міністерство закордонних справ України повідомило, що під час масованого обстрілу України в ніч на понеділок, 4 вересня, російські дрони-камікадзе «Шахед» впали та вибухнули на території сусідньої Румунії.

Теги: Румунія тривога війна безпілотник

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