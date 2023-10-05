Головна Світ Політика
search button user button menu button

Румунія разом із НАТО працює над посиленням захисту кордону від дронів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Румунія разом із НАТО працює над посиленням захисту кордону від дронів
Причиною для посилення захисту стали падіння уламків російських безпілотників
фото з відкритих джерел

НАТО допомагає Румунії захистити кордони від російських дронів

Румунія зі своїми партнерами з НАТО працює над посиленням оборони на своєму кордоні з Україною. Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що причиною для цього стали падіння уламків російських безпілотників. Про це повідомляє Bloomberg.

«Ми працюємо з НАТО над створенням додаткового захисту від дронів у цьому районі», – сказав Клаус Йоганніс.

За його словами, Румунія отримала конкретні відповіді на це питання.

Він також зазначив, що Румунія вважає напади Росії на українські дунайські порти воєнними злочинами, оскільки там немає військових об'єктів.

Нагадаємо, 13 вересня Румунія виявила уламки російського дрона після атаки РФ на Одеську область. 

Раніше повідомлялося, що румуни почали отримувати повідомлення про повітряну тривогу. У повідомленні жителів попередили про можливе падіння уламків безпілотників, закликали зберігати спокій і сховатися в укриттях.

Напередодні стало відомо, що для мешканців румунського села на березі Дунаю, які опинилися під загрозою через постійні обстріли Росією українських портів на іншому березі, почали будувати укриття. 

Теги: Румунія укриття президент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ми дотягнемося. Ми витягнемо з темряви. Ми повернемо всіх додому», – говорить цей прапор.
Цей прапор має висіти над Офісом президентом, парламентом та кабміном
24 вересня, 17:11
Польща та Ко не готові зняти ембарго на українське зерно – як треба діяти Україні
Польща та Ко не готові зняти ембарго на українське зерно – як треба діяти Україні
17 вересня, 10:11
Експорт українського зерна: Єврокомісар назвав головну країну для транзиту збіжжя
Експорт українського зерна: Єврокомісар назвав головну країну для транзиту збіжжя
6 вересня, 08:55
Раніше Бухарест категорично заперечував падіння російських «Шахедів» на території Румунії
Румунія підтвердила падіння російського безпілотника на своїй території
6 вересня, 15:15
Економіка України перейде на «військові рейки», якщо війна затягнеться – Зеленський
Економіка України перейде на «військові рейки», якщо війна затягнеться – Зеленський
11 вересня, 21:59
Колишній президент США Дональд Трамп
Трамп радіє через похвалу Путіна щодо його «плану» закінчення війни в Україні
16 вересня, 06:20
Наслідки падіння «Шахеда» в Румунії
Румунія заявила, що готова збивати російські дрони
15 вересня, 20:39
Маттео Дзуппі цього тижня вирушив до Китаю в рамках «мирної місії»
Посланець Папи Римського після візиту до Китаю взявся вихваляти Лаврова
17 вересня, 16:31
Зеленський підтвердив, що Abrams вже в Україні й готуються підсилити бригади ЗСУ
Зеленський підтвердив, що Abrams вже в Україні й готуються підсилити бригади ЗСУ
25 вересня, 15:25

Політика

Безпілотник атакував військову академію в Сирії: понад 100 загиблих
Безпілотник атакував військову академію в Сирії: понад 100 загиблих
Румунія разом із НАТО працює над посиленням захисту кордону від дронів
Румунія разом із НАТО працює над посиленням захисту кордону від дронів
Пентагон анонсував наступну зустріч у форматі «Рамштайн»
Пентагон анонсував наступну зустріч у форматі «Рамштайн»
Європол приєднався до слідчої групи щодо розслідування міжнародних злочинів в Україні
Європол приєднався до слідчої групи щодо розслідування міжнародних злочинів в Україні
Загибель Пригожина в авіакатастрофі: Путін зробив цинічну заяву (відео)
Загибель Пригожина в авіакатастрофі: Путін зробив цинічну заяву (відео)
Зеленський заявив, що РФ може атакувати країни Балтії. Науседа відреагував
Зеленський заявив, що РФ може атакувати країни Балтії. Науседа відреагував

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Нардеп Дубінський відмовився отримати повістку
13K
У двох містах України пролунали вибухи
9946
Винуватиця резонансної ДТП Зайцева відмовилася звільнятись із в'язниці: озвучено причину
9598
«Онуфрій сказав: «Треба потерпіти». Інтерв’ю з архімандритом УПЦ МП, який утік з Криму
9480
Що чекає на українців при повторному в'їзді до Німеччини: детальне роз'яснення
9112
Батько Зеленського отримав довічну стипендію: за які заслуги та хто пʼять років боровся за це

Новини

6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Понад пів сотні боїв за добу: окупанти посилили атаки на сході України
Вчора, 07:33
Вибухи, знищення понад 20 «Шахедів» і дослідження ООН: головне за ніч
Вчора, 07:00
Росія забрала декілька кораблів з окупованого Криму – ISW
Вчора, 05:58
ООН зафіксувала шість випадків позасудових страт українських військовополонених
Вчора, 05:30
Хмарно й переважно без опадів: прогноз погоди на 5 жовтня
Вчора, 04:31

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту