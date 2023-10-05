Румунія разом із НАТО працює над посиленням захисту кордону від дронів

НАТО допомагає Румунії захистити кордони від російських дронів

Румунія зі своїми партнерами з НАТО працює над посиленням оборони на своєму кордоні з Україною. Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що причиною для цього стали падіння уламків російських безпілотників. Про це повідомляє Bloomberg.

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«Ми працюємо з НАТО над створенням додаткового захисту від дронів у цьому районі», – сказав Клаус Йоганніс.

За його словами, Румунія отримала конкретні відповіді на це питання.

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Він також зазначив, що Румунія вважає напади Росії на українські дунайські порти воєнними злочинами, оскільки там немає військових об'єктів.

Нагадаємо, 13 вересня Румунія виявила уламки російського дрона після атаки РФ на Одеську область.

Раніше повідомлялося, що румуни почали отримувати повідомлення про повітряну тривогу. У повідомленні жителів попередили про можливе падіння уламків безпілотників, закликали зберігати спокій і сховатися в укриттях.

Напередодні стало відомо, що для мешканців румунського села на березі Дунаю, які опинилися під загрозою через постійні обстріли Росією українських портів на іншому березі, почали будувати укриття.