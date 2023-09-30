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Маккарті пропонує відмовитися від допомоги Україні, аби уникнути шатдауну

Діана Гасюк
glavcom.ua
Маккарті пропонує відмовитися від допомоги Україні, аби уникнути шатдауну
Спікер Палати представників республіканець Кевін Маккарті
фото з відкритих джерел

Байден критикував Маккарті, підкресливши, що він «уклав жахливу угоду» з групою ультраправих республіканців

Кевін Маккарті, спікер Палати представників від Республіканської партії, висунув пропозицію врахувати вимоги ультраправих однопартійців та виключити допомогу для України з законопроєкту щодо тимчасового продовження фінансування уряду США.
Про це він висловився в інтерв’ю CNN.

«Я вважаю, що якби у нас був «чистий» проєкт без України, ми, ймовірно, могли б це зробити. Думаю, якщо Сенат вставляє Україну та фокусується на ній, а не на Америці, це може створити справжні проблеми», - заявив спікер-республіканець.

У п'ятницю президент США Джо Байден у інтерв'ю ЗМІ критикував Маккарті, підкресливши, що він «уклав жахливу угоду» з групою ультраправих республіканців у палаті перед можливим шатдауном.

«Аби зберегти посаду спікера, він готовий робити речі, які – гадаю, він знає – несумісні з конституційними процесами», – зауважив Байден у розмові з ProPublica.

Президент США також висловив стурбованість, що дехто в Республіканській партії хоче «переробити» американський уряд.

Раніше повідомлялося, що глава Державного департаменту США, Ентоні Блінкен, вірить, що урядовий шатдаун може вплинути на національну безпеку Америки та закликав Конгрес не допустити цього. 

Також ймовірна затримка ухвалення нового бюджету (шатдаун) у США може вплинути на навчання українських льотчиків і обслуговувального персоналу на винищувачах F-16. 

Нагадаємо, постачання військової допомоги Україні може ускладнитись, якщо з 1 жовтня частина уряду Сполучених Штатів Америки припинить свою роботу. 

У Держдепі зазначили, що можливе припинення роботи американського уряду через шатдаун (затримку ухвалення нового бюджету) може вплинути на передачу Україні нової та раніше обіцяної зброї.

До слова, 29 вересня, Палата представників Конгресу США після суперечок та винесення на окреме голосування додаткових $300 млн для України врешті схвалила цю статтю бюджету. Додаткові асигнування на допомогу та контроль у сфері безпеки підримали 311 представників Конгресу. Проти голосували 117 законодавців

Теги: партії фінансування навчання президент Ентоні Блінкен

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