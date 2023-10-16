Будівництво укріплень на кордоні. Росія зіткнулася з новою проблемою

У РФ невідомі знищують техніку для будівництва укріплень на кордоні з Україною

У Росії на прикордонних з Україною ділянках невідомі активно знищують техніку будівельних батальйонів (стройбатів), що задіюється на зведення «укріплень» та загороджувальних конструкцій. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Йдеться, зокрема, про Курську область.

За даними представників місцевого підпілля, комерційні структури регіону, у яких примусово забирають будівельну техніку, вимагають від влади області грошових компенсацій за знищені екскаватори. Причиною цього є знищення такого майна партизанами на регулярній основі.

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Зазначається, що учасники Асоціації селянських господарств та сільськогосподарських кооперативів Росії (АККОР) у Рильському районі Курської області виходять на акції протесту проти знищення їх сільськогосподарських земель. Зокрема, розповідають у Центрі, у російському населеному пункті Стара Миколаївка на прикордонні з українською Сумською областю військовослужбовці ЗС РФ активно будують опорні пункти на чорноземах фермерів.

«При цьому земля стає непридатна до подальшого використання. Фермери передали фото укріплень окупантів на власній землі», – йдеться у матеріалі.

У Центрі додали, що продовжують спостерігати за діями російських загарбників, і нагадують, що передати українській розвідці інформацію про війська РФ можна за допомогою чату за цим посиланням.

Нагадаємо, триває 600-й день повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну Кремлю тактику терору, завдає ударів не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень.