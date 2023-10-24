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Росія зазнала колосальних втрат під Авдіївкою: супутникові фото

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія зазнала колосальних втрат під Авдіївкою: супутникові фото
Незважаючи на свідчення серйозних втрат з боку Росії, наступ в цьому районі триває
фото ілюстративне

Супутникові знімки детально показали серйозні військові втрати росіян

У районі Авдіївки Донецької області російські загарбники зазнають значних втрат. Про це пише видання Newsweek.

Як зазначає видання, на знімках, опублікованих Maxar Technologies і Planet Lab, показані наслідки російського наступу в районі Авдіївки, який триває, незважаючи на початкові великі втрати серед атакуючих підрозділів.

Росія зазнала колосальних втрат під Авдіївкою: супутникові фото фото 1

Frontelligence Insight, відоме українське розвідувальне агентство повідомило, що на супутникових знімках видно понад 109 знищених російських транспортних засобів в період з 10 по 20 жовтня, «вказуючи на те, що за півтора тижні Росія втратила сили розміром з бригаду». Реальна кількість, додало видання, ймовірно, «істотно вища».

За даними Frontelligence Insight, «переважною більшістю жертв» були бойові броньовані машини, основні бойові танки та транспортні машини різних типів.

Незважаючи на повідомлення про те, що росіяни використовували застарілу техніку під час нападів, команда розвідагентства виявила значну присутність сучасних і модернізованих транспортних засобів та обладнання, задіяних у цих нападах.

Масштаби втрат, додала Frontelligence Insight, тепер перевершили наступальні невдачі РФ під час битви за Сіверський Донець у травні 2022 року та в районі Вугледара в період з листопада 2022 року по квітень 2023 року.

Аналітики Frontelligence Insight відзначили, що Авдіївська операція має високий пріоритет для російського військового командування. «Наша команда дійшла висновку, що противник планував цю операцію протягом тривалого часу, що робить це малоймовірним спорадичним рішенням», – пояснили ситуацію аналітики.

«Спостережувані закономірності переконливо вказують на те, що росіяни виділили значний час і ресурси для проведення цієї операції, що має на увазі їх очікування дуже високих втрат при досягненні цілей», – йдеться в повідомленні.

Незважаючи на свідчення серйозних втрат з боку Росії, наступ в цьому районі триває. «Кілька показників дозволяють припустити, що росіяни активно працюють над адаптацією тактики для підтримки операції. Це підтверджується перекиданням додаткових ресурсів з інших ділянок лінії фронту», – додали в Frontelligence Insight.

Триває 608-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень.  На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького Донецької області, де Силами оборони відбито понад десять атак ворога.

Теги: Авдіївка росіяни наступ втрати танки військові росія

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