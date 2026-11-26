Україна завчасно інформує Молдову про підготовку Росією масованих ударів по українських регіонах, які межують із сусідньою державою. Під час таких атак зростає ризик проникнення російських безпілотників у молдовський повітряний простір. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президентки Молдови Маї Санду в ефірі телеканалу Jurnal TV.

За словами Санду, обмін відповідною інформацією між Києвом та Кишиневом відбувається майже щодня.

«На жаль, майже щодня ми отримуємо такі сповіщення. Нас також інформують, коли готуються масовані атаки на українські регіони, що межують із Молдовою. Українська сторона попереджає нас про те, що зростає ризик проникнення безпілотників у наш повітряний простір», – сказала президентка Молдови.

Санду також прокоментувала перспективи завершення російсько-української війни. Вона зазначила, що нині докладаються зусилля для досягнення перемир’я, однак, на її думку, російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у припиненні бойових дій.

«Проблема в тому, що Росія цього не хоче. Така моя думка, виходячи з того, що я бачила і чула. Я не думаю, що Путін хоче зупинити цю війну. Якби він цього хотів, саме Росія могла б її зупинити. Ми бачимо, наскільки важко зараз людям в Україні. Щодня серце розривається. Думаю, на жаль, Москва продовжить наполягати на своєму», – наголосила Санду.

Президентка Молдови також переконана, що посилення міжнародного тиску на Москву та ослаблення російської економіки збільшать шанси на досягнення миру в Україні.

Нагадаємо, 20 листопада Молдова двічі за добу зафіксувала порушення свого повітряного простору безпілотниками. Перший інцидент стався вночі на тлі масованої російської атаки на Україну.