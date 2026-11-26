У Росії взято під варту генерал-полковника Юрія Грехова, який обіймає посаду заступника головнокомандувача Повітряно-космічних сил із озброєння. Рішення про арешт ухвалив 235-й гарнізонний військовий суд Москви, повідомляє «Главком».

Обставини справи та офіційно висунуті Грехову обвинувачення наразі публічно не розголошуються. Водночас російські ЗМІ стверджують, що генерала підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, Грехов раніше командував військами протиповітряної та протиракетної оборони Росії. У цій ролі він був заступником головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ. Європейський Союз у 2022 році запровадив проти нього санкції, зазначивши його відповідальність за підтримку та реалізацію дій, що підривають територіальну цілісність і суверенітет України.

Варто нагадати, що у Росії колишнього першого заступника міністра оборони Руслана Цалікова засуджено до 10 років колонії суворого режиму. Його визнали винним у хабарництві, розтраті бюджетних коштів та легалізації незаконно отриманих грошей.