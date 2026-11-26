Посольство України в Польщі зв’язалося з польською поліцією та матір’ю українця, який 25 листопада вчинив самопідпал біля Президентського палацу у Варшаві. Наразі чоловік перебуває в лікарні. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, передає «Главком» з посиланням на NV.

«За отриманою інформацією, постраждалий, з високим ступенем імовірності, є громадянином України. Наразі польська сторона проводить заходи для остаточного підтвердження його особи», – заявило МЗС.

Зазначається, що наразі чоловік перебуває у відділенні інтенсивної терапії. МЗС очікує додаткової інформації від польських медиків. Ситуація перебуває на особливому контролі посольства у Польщі.

Нагадаємо, увечері 25 листопада у центрі Варшави чоловік вчинив самоспалення навпроти Президентського палацу. Постраждалий є громадянином України.

Як повідомлялося, чоловік прийшов до установ із вимогами щодо рівного ставлення до українців та поляків. Ці відомості є неофіційними журналістськими даними. Польська поліція наразі не підтвердила, що саме такі вимоги були мотивом вчинку.