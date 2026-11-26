Міністерство оборони Великої Британії повідомило військовим резервістам, що вони мають готуватися до мобілізації на війну. Про це інформує «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Близько 100 тисяч резервістів уперше з часів холодної війни отримали листи із закликом добровільно долучитися до військових тренувань і навчань. Зокрема, йдеться про масштабні навчання НАТО Steadfast Defender, заплановані на наступну весну. Листи надіслали резервістам усіх трьох видів збройних сил. Документи підписали відповідні керівники військових структур. Окрім цього, резервістів попросили актуалізувати контактні дані та повідомити про місце роботи й навички, якими вони наразі володіють.

Зазначається, що цей крок зроблено на тлі зростаючих загроз з боку Росії.

Міністр оборони Вес Стрітінг раніше застерігав, що Велика Британія має бути готовою до війни за 1 тис. днів і що країна повинна «бути готовою разом із союзниками воювати й перемагати».

До слова, аа американській авіабазі RAF Lakenheath у Великій Британії ввечері 13 листопада оголосили тривогу через підозрілу активність невідомих безпілотників. Військовослужбовцям наказали перейти в укриття.