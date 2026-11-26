Донька політика, який критикував західні країни, обрала Париж для однієї з найважливіших особистих подій

Донька депутата Пермської міської думи Володимира Плотникова Софія похизувалася розкішними заручинами в Парижі. Дівчина опублікувала в соціальних мережах фотографії з освідчення, яке відбулося на тлі Ейфелевої вежі. Відповідні кадри вона опубліковала в Instagram, пише «Главком».

На знімках Софія Плотникова показала обручку з великим каменем, золотий торт і численні букети квітів. Про заручини вона повідомила в Instagram, опублікувавши допис із підписом «Я сказала так!». Згодом дівчина поділилася й іншими кадрами святкування.

Заручини дочки російського депутата фото: soniaplotnikova/instagram

Як повідомляють російські ЗМІ, публікації доньки депутата викликали хвилю критики серед користувачів соцмереж. Деякі коментатори іронізували над вартістю обручки, припускаючи, що за ці гроші можна було б побудувати кілька лікарень у Пермі. Сама Софія на закиди не відповідала.

Заручини дочки російського депутата фото: soniaplotnikova/instagram

Особливу увагу до історії привернула публічна позиція її батька. Володимир Плотников раніше закликав росіян не захоплюватися життям у Європі та США. Він заявляв, що у світі триває «боротьба між дияволом і богом», а «диявол – це Захід».

Водночас журналісти раніше звертали увагу на закордонне майно та подорожі родини депутата. Зокрема, у розслідуваннях згадувалася квартира в Іспанії, якою Плотников володів разом із дружиною, а також фотографії його поїздок до Франції, Італії, Дубая та на Мальдіви.

Примітно, що донька політика, який публічно критикував західні країни, обрала Париж для однієї з найважливіших особистих подій. Також цікаво, що після суспільного резонансу дівчина закрила або ж видалила свій профіль разом з відповідними фото.

Варто нагаджати, що російський генерал-полковник у відставці Леонід Івашов закликав до мирного державного перевороту, щоб усунути Володимира Путіна від влади.