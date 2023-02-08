Секретний російський супутник розпався на орбіті

На знищення уламків супутника атмосферним тиском знадобиться понад століття

Російський супутник «Космос-2499» був знищений на орбіті в ніч на 3 січня. Про це повідомляє 18-та ескадрилья космічної оборони (18 SDS) Космічних сил США, яка відстежує рух штучних обʼєктів на орбіті. Причина події не встановлена.

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Зазначається, що через розпад супутника утворилося щонайменше 85 уламків, які можна відстежити. Ця хмара космічного сміття обертається на висоті 1169 кілометрів над Землею. Через розміри хмари на її знищення атмосферним тиском знадобиться понад століття.

Відмоо, що супутник був запущений на орбіту Землі у травні 2014 року ракетою-носієм «Рокот» разом із трьома військовими супутниками зв’язку «Роднік».

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Space пише, що супутники «Космос-2499» та «Космос-2491», ймовірно, випробовували технологію для переслідування та виведення з ладу інших супутників. Водночас у Роскосмосі стверджували, що супутники створені нібито для мирних цілей.

За даними Європейського космічного агентства, на цей момент на орбіті є близько 36 500 уламків космічного сміття розміром щонайменше 10 сантиметрів.

До слова, у США, з мису Канаверал на ракеті Falcon-9 запустили український супутник PolyITAN-HP-30, який розробили науковці Київського політехнічного інституту імені Сікорського.