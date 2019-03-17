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    У світі

    Семеро людей загинули через зсув на півночі Китаю

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    Семеро людей загинули через зсув на півночі Китаю
    Фото: Handout

    13 людей пропали безвісти, їх шукають

    Схід зсуву став причиною обвалення житлового будинку в провінції Шаньсі на півночі Китаю, в результаті 7 людей загинули, ще 13 вважаються зниклими безвісти. Про це сьогодні повідомила місцева влада.

    Станом на 14:00 16 березня з-під завалів витягли живими 16 осіб, всі вони були госпіталізовані, але пізніше троє з них померли, ще четверо були знайдені загиблими. Решта поранених перебувають у стабільному стані.

    Рятувальники за допомогою спеціально навчених собак і устаткування продовжують пошуки зниклих без вести, повідомила місцева адміністрація.

    Обвал стався в п'ятницю близько 18:10 за місцевим часом в селищі Цзаолін міського округу Ліньфень. Зсув накрив два житлових будинки, тимчасову споруду і суспільну купальню.

    Число задіяних в пошуках рятувальників було збільшено до 710 осіб, до складу загону увійшли офіцери громадської безпеки, співробітники збройної поліції і рятувальних служб, медики.

    Джерело: Синьхуа

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