  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Мріють про звільнення. Перехоплена розмова окупанта з матір'ю (відео)

    Окупанти сподівають на евакуацію з України - Мріють про звільнення. Перехоплена розмова окупанта з матір'ю (відео)
    Окупанти сподівають на евакуацію з України
    скріншот з відео

    Триває 17 доба відкритої війни Росії проти України

    Українські спецслужби перехопили розмову окупанта з власною матір'ю.

    З розмови стає очевидно, наскільки він переляканий і як мріє повернутися додому.

    «Да я тут в ужасе. Еле концы с концами свожу. Командира полка нет, убили», – жаліється він.

    За словами окупанта, вони сподіваються, що їх будуть евакуювати 14-15 березня. При цьому він додає, що у Ставрополь кожного дня привозять гроби. Внаслідок цього жінки там постійно штурмують військовий штаб.

    На останок, окупант обіцяє матері, що звільниться з армії, одразу, як повернеться.

    Нагадаємо, заступник генерального директора російської авіакомпанії «Аерофлот» зі стратегії та маркетингу Андрій Панов пішов із компанії. Він залишив Росію разом із родиною.

    «Виїхали з Росії. Пішов із «Аерофлоту». Старе життя закінчилося», – написав він.

    Теги: Росія окупанти армія війна #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мріють про звільнення. Перехоплена розмова окупанта з матір'ю (відео)