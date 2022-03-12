Мріють про звільнення. Перехоплена розмова окупанта з матір'ю (відео)

Окупанти сподівають на евакуацію з України

Триває 17 доба відкритої війни Росії проти України

Українські спецслужби перехопили розмову окупанта з власною матір'ю.

З розмови стає очевидно, наскільки він переляканий і як мріє повернутися додому.

«Да я тут в ужасе. Еле концы с концами свожу. Командира полка нет, убили», – жаліється він.

За словами окупанта, вони сподіваються, що їх будуть евакуювати 14-15 березня. При цьому він додає, що у Ставрополь кожного дня привозять гроби. Внаслідок цього жінки там постійно штурмують військовий штаб.

На останок, окупант обіцяє матері, що звільниться з армії, одразу, як повернеться.

Нагадаємо, заступник генерального директора російської авіакомпанії «Аерофлот» зі стратегії та маркетингу Андрій Панов пішов із компанії. Він залишив Росію разом із родиною.

«Виїхали з Росії. Пішов із «Аерофлоту». Старе життя закінчилося», – написав він.