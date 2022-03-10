Білоруські банки перестали приймати російський рубль
Банки Білорусі ставлять курс на російську валюту не більше одного білоруського рубля за 100 російських рублів
Деякі банки в Білорусі відмовляються міняти російські рублі на білоруські гроші або іншу валюту, а в інших курс обвалився навіть до одного білоруського рубля за 100 російських. Про це повідомляє «Белсат».
Після російського вторгнення в Україну та запровадження Заходом санкцій, російський рубль став стрімко здавати позиції не лише на внутрішньому ринку, а й у Білорусі.
Банки Білорусі ставлять курс на російську валюту не більше одного білоруського рубля за 100 російських рублів. У деяких пунктах обміну валют взагалі припинили покупку російських грошей.
Зумовлено це різким падінням курсів російської валюти, а й забороною у Росії продажу валюти. Таким чином, білоруські банки зберігають свої валютні заощадження перед можливістю того, що росіяни масово попрямують до Білорусі, щоб придбати валюту.
Нагадаємо, 350 руб. за 1 євро. У Росії піднімає голову тіньовий ринок валюти.
Також, Китай хоче скупити частки здешевілих російських компаній, серед них – «Газпром». Раніше, Центральний банк РФ заборонив банкам продавати валюту населенню в найближчі півроку. Також росіянам, які мають валютні рахунки, можна знімати не більше 10 тис. дол. Решту суми отримають тільки в рублях. Продати валюту можна без обмежень. Як повідомлялось, близько 2 години ночі 9 березня у Москві біля банкоматів вишукувалися довжелезні черги. Таким чином мешканці російської столиці намагаються зняти хоча якісь гроші.
Також, Китай хоче скупити частки здешевілих російських компаній, серед них – «Газпром».
Раніше, Центральний банк РФ заборонив банкам продавати валюту населенню в найближчі півроку. Також росіянам, які мають валютні рахунки, можна знімати не більше 10 тис. дол. Решту суми отримають тільки в рублях. Продати валюту можна без обмежень.
Як повідомлялось, близько 2 години ночі 9 березня у Москві біля банкоматів вишукувалися довжелезні черги. Таким чином мешканці російської столиці намагаються зняти хоча якісь гроші.