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    Економіка та фінанси

    Білоруські банки перестали приймати російський рубль

    У Білорусі обвалився курс російського рубля, деякі банки перестали його брати - Білоруські банки перестали приймати російський рубль
    У Білорусі обвалився курс російського рубля, деякі банки перестали його брати

    Банки Білорусі ставлять курс на російську валюту не більше одного білоруського рубля за 100 російських рублів

    Деякі банки в Білорусі відмовляються міняти російські рублі на білоруські гроші або іншу валюту, а в інших курс обвалився навіть до одного білоруського рубля за 100 російських. Про це повідомляє «Белсат».

    Після російського вторгнення в Україну та запровадження Заходом санкцій, російський рубль став стрімко здавати позиції не лише на внутрішньому ринку, а й у Білорусі.

    Банки Білорусі ставлять курс на російську валюту не більше одного білоруського рубля за 100 російських рублів. У деяких пунктах обміну валют взагалі припинили покупку російських грошей.

    Зумовлено це різким падінням курсів російської валюти, а й забороною у Росії продажу валюти. Таким чином, білоруські банки зберігають свої валютні заощадження перед можливістю того, що росіяни масово попрямують до Білорусі, щоб придбати валюту.

    Нагадаємо, 350 руб. за 1 євро. У Росії піднімає голову тіньовий ринок валюти.

    Також, Китай хоче скупити частки здешевілих російських компаній, серед них – «Газпром».

    Раніше, Центральний банк РФ заборонив банкам продавати валюту населенню в найближчі півроку. Також росіянам, які мають валютні рахунки, можна знімати не більше 10 тис. дол. Решту суми отримають тільки в рублях. Продати валюту можна без обмежень.

    Як повідомлялось, близько 2 години ночі 9 березня у Москві біля банкоматів вишукувалися довжелезні черги. Таким чином мешканці російської столиці намагаються зняти хоча якісь гроші.

    Теги: Білорусь Росія банк гроші
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    Білоруські банки перестали приймати російський рубль