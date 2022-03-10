Білоруські банки перестали приймати російський рубль

Банки Білорусі ставлять курс на російську валюту не більше одного білоруського рубля за 100 російських рублів

Деякі банки в Білорусі відмовляються міняти російські рублі на білоруські гроші або іншу валюту, а в інших курс обвалився навіть до одного білоруського рубля за 100 російських. Про це повідомляє «Белсат».

Після російського вторгнення в Україну та запровадження Заходом санкцій, російський рубль став стрімко здавати позиції не лише на внутрішньому ринку, а й у Білорусі.

Банки Білорусі ставлять курс на російську валюту не більше одного білоруського рубля за 100 російських рублів. У деяких пунктах обміну валют взагалі припинили покупку російських грошей.

Зумовлено це різким падінням курсів російської валюти, а й забороною у Росії продажу валюти. Таким чином, білоруські банки зберігають свої валютні заощадження перед можливістю того, що росіяни масово попрямують до Білорусі, щоб придбати валюту.

Нагадаємо, 350 руб. за 1 євро. У Росії піднімає голову тіньовий ринок валюти.