Що буде з перебігом пандемії після «Омікрону» – прогноз ВООЗ
Після нового штаму Covid-19 тимчасово настане затишшя
Ймовірно, що після «Омікрону» пандемія коронавірусу піде тимчасово на спад у Європі. Це станеться завдяки загальному імунітету. Про це пише Franche 24.
За словами директора ВООЗ в Європі Ханса Клюге, після «Омікрону» можливе затишшя протягом декількох тижнів, або ж місяців завдяки загальному імунітету, який виробився в результаті вакцинації та перенесеного захворювання.
Водночас це не означає завершення пандемії, як зауважив Клюге.
«Ендемічний означає, що ми можемо передбачити, що станеться, а цей вірус вже не раз дивував», – зазначив представник ВООЗ.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила про появу нового штаму коронавірусу, який буде заразнішим, ніж «Омікрон».
Як відомо, медики назвали спосіб виявити «Омікрон»-штам без тесту.
До слова, компанія Pfizer пропонує замінити часті ревакцинації щорічним Covid-щепленням.
Раніше МОЗ розповів, як діти переносять «Омікрон».