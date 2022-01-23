Що буде з перебігом пандемії після «Омікрону» – прогноз ВООЗ

Експерти кажуть, будемо мати пару тижнів перепочинку

Після нового штаму Covid-19 тимчасово настане затишшя

Ймовірно, що після «Омікрону» пандемія коронавірусу піде тимчасово на спад у Європі. Це станеться завдяки загальному імунітету. Про це пише Franche 24.

За словами директора ВООЗ в Європі Ханса Клюге, після «Омікрону» можливе затишшя протягом декількох тижнів, або ж місяців завдяки загальному імунітету, який виробився в результаті вакцинації та перенесеного захворювання.

Водночас це не означає завершення пандемії, як зауважив Клюге.

«Ендемічний означає, що ми можемо передбачити, що станеться, а цей вірус вже не раз дивував», – зазначив представник ВООЗ.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила про появу нового штаму коронавірусу, який буде заразнішим, ніж «Омікрон».

Як відомо, медики назвали спосіб виявити «Омікрон»-штам без тесту.

До слова, компанія Pfizer пропонує замінити часті ревакцинації щорічним Covid-щепленням.

Раніше МОЗ розповів, як діти переносять «Омікрон».