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    Що буде з перебігом пандемії після «Омікрону» – прогноз ВООЗ

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    Експерти кажуть, будемо мати пару тижнів перепочинку - Що буде з перебігом пандемії після «Омікрону» – прогноз ВООЗ
    Експерти кажуть, будемо мати пару тижнів перепочинку
    фото з відкритих джерел

    Після нового штаму Covid-19 тимчасово настане затишшя

    Ймовірно, що після «Омікрону» пандемія коронавірусу піде тимчасово на спад у Європі. Це станеться завдяки загальному імунітету. Про це пише Franche 24.

    За словами директора ВООЗ в Європі Ханса Клюге, після «Омікрону» можливе затишшя протягом декількох тижнів, або ж місяців завдяки загальному імунітету, який виробився в результаті вакцинації та перенесеного захворювання.

    Водночас це не означає завершення пандемії, як зауважив Клюге.

    «Ендемічний означає, що ми можемо передбачити, що станеться, а цей вірус вже не раз дивував», – зазначив представник ВООЗ.

    Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила про появу нового штаму коронавірусу, який буде заразнішим, ніж «Омікрон».

    Як відомо, медики назвали спосіб виявити «Омікрон»-штам без тесту.

    До слова, компанія Pfizer пропонує замінити часті ревакцинації щорічним Covid-щепленням.

    Раніше МОЗ розповів, як діти переносять «Омікрон».

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    Теги: вірус ВООЗ коронавірус
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    Що буде з перебігом пандемії після «Омікрону» – прогноз ВООЗ