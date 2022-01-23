Компанія Pfizer пропонує замінити часті ревакцинації щорічним Covid-щепленням

Альберт Бурла представив новий план боротьби із пандемією

Головний виконавчий директор компанії Pfizer Альберт Бурла розповів, як боротися із пандемією коронавірусу. За його словами, щорічна вакцинація може бути ефективнішою, ніж повторні щеплення. Про це повідомляє CTV News.

Він сподівається, що щеплення не робитимуть кожні 4-5 місяців. Бурла розраховує, що буде вакцина, яку доведеться робити раз на рік. На його думку, така схема вакцинації буде зручнішою для людей.

«Тому з погляду громадської охорони здоров'я це ідеальна ситуація. Ми дивимося, чи зможемо ми створити вакцину, яка захистить від «Омікрону» і не забуде інші варіанти, і це може стати рішенням», – сказав головний виконавчий директор компанії Pfizer.

Він уточнив, що компанія Pfizer може бути готова подати заявку на схвалення вакцини для боротьби з «Омікроном» і почати її масове виробництво вже у березні.

Раніше уряд Сполучених Штатів Америки передав Україні майже мільйон доз вакцини Pfizer проти коронавірусу.

Зазначимо, штам коронавірусу «Омікрон» відрізняється від інших вірусів тим, що його симптоми проявляються швидше, ніж у штамів-попередників.

До слова, МОЗ розгорне в Україні 800 бригад для Covid-вакцинації в селах.

Також вчені спрогнозували, як вплине «Омікрон» на пандемію. Коронавірус може стати сезонним, як грип.

Тим часом Департамент охорони здоров'я Каталонії повідомив про перші в Іспанії випадки захворювання «флурона». В результаті захворювання пацієнти одночасно заражаються коронавірусом і грипом.

Нагадаємо, стало відомо, коли «Омікрон» спричинить нову хвилю пандемії: прогноз від головного санітарного лікаря.

Також учені оцінили вплив «Омікрон»-штаму на легені.

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