За плагіат позбавлятимуть наукового ступеня: Кабмін затвердив порядок

Нові правила мають привести процедуру у відповідність до закону про академічну доброчесність, який уже набув чинності

Кабінет міністрів затвердив порядок позбавлення ступеня вищої освіти у разі порушення академічної доброчесності. Документ визначає процедуру, яку застосовуватимуть у випадках виявлення порушень у кваліфікаційних роботах. Про це повідомило Міністерство освіти і науки, пише «Главком».

Новий порядок приводить чинну процедуру у відповідність до закону України «Про академічну доброчесність», який введено в дію 31 липня 2026 року. Закон передбачає позбавлення відповідного ступеня вищої освіти, якщо у кваліфікаційній роботі встановлено академічний плагіат, фабрикацію або фальсифікацію.

Йдеться, зокрема, про ситуації, коли в роботі виявляють запозичення чужих результатів без належного посилання на автора, вигадані дані або навмисно змінені результати досліджень.

Закон про академічну доброчесність також визначає інші види порушень, серед яких незаконне використання авторства, недоброчесне оцінювання та академічний саботаж. Для різних категорій порушників передбачені окремі види академічної відповідальності, зокрема позбавлення ступеня або вченого звання.

Після встановлення порушення диплом або документ про відповідний ступінь може втратити чинність у порядку, визначеному новими правилами.

Варто нагадати, що в інтерв’ю «Главкому» координаторка антиплагіатної ініціативи «Дисергейт» Світлана Благодєтєлєва-Вовк розповіла, чому депутати, міністри, судді та прокурори так прагнуть здобути науковий ступінь, що відбувається після того, як факт плагіату доведений. Також ексклюзивно для «Главкома» експертка оприлюднила нові виявлені кейси цинічного плагіату.