Google презентував нові можливості штучного інтелекту

Нові моделі Google допомагають виконувати складні завдання, працювати з кодом і посилювати кібербезпеку

Компанія випустила моделі Gemini 3.8 Flash і Gemini 3.8 Flash Cyber – вони призначені для складних завдань, програмування та кібербезпеки

Компанія Google представила дві нові моделі штучного інтелекту – Gemini 3.8 Flash та Gemini 3.8 Flash Cyber. Перша призначена для складних завдань, програмування та автономної роботи ШІ-агентів, друга спеціалізується на кібербезпеці.

Про це компанія повідомила у блозі News from Google, передає «Главком».

Gemini 3.8 Flash – модель для складних завдань і програмування

За даними Google, Gemini 3.8 Flash отримала суттєві покращення у програмуванні та виконанні тривалих складних завдань. Модель може самостійно працювати з кодом, використовувати інструменти, перевіряти результати та виправляти помилки.

У компанії зазначають, що нова модель у низці тестів наближається до можливостей потужніших і дорожчих ШІ-моделей. Зокрема, вона демонструє високі результати у завданнях, пов'язаних із програмною інженерією, фінансовим аналізом та юридичною роботою.

Google також показала практичні можливості Gemini 3.8 Flash. За допомогою одного запиту модель створила повноцінну версію Google Maps у стилі DOS, а також інтерактивний 3D-візуалізатор внутрішньої будови різних пристроїв.

Gemini 3.8 Flash Cyber – модель для пошуку та виправлення вразливостей

Окремо Google представила Gemini 3.8 Flash Cyber – модель, розроблену спеціально для кіберзахисту. Вона може автономно шукати вразливості у програмному коді та створювати виправлення для них.

Під час внутрішнього тестування модель виявляла широкий спектр вразливостей у складних кодових базах, написаних 20 мовами програмування. Рівень успішності перевищив 70%.

У тесті CWE-Bench, який оцінює здатність ШІ знаходити та виправляти вразливості, Gemini 3.8 Flash Cyber показала результат 47,2% із першої спроби.

Модель уже використовують для захисту програмного коду Google. За словами компанії, команда безпеки Chrome за допомогою Gemini 3.8 Flash Cyber отримала у 2,6 раза більше правильних виправлень вразливостей, ніж із використанням найкращих комерційних моделей, які брали участь у порівнянні.

Водночас Gemini 3.8 Flash Cyber не буде доступна для всіх користувачів. Google надаватиме її перевіреним фахівцям і організаціям у межах Fairwind Program, спрямованої на посилення кіберзахисту держав та підприємств.

Gemini 3.8 Flash уже доступна розробникам через Gemini API, Google AI Studio та Android Studio. Корпоративні користувачі можуть отримати доступ до моделі через Gemini Enterprise.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що штучний інтелект дедалі активніше використовують на робочих місцях у країнах єврозони. У 2026 році вже 52% працівників повідомили, що застосовують ШІ у своїй роботі, а медіанний користувач економить завдяки технології близько трьох годин на тиждень. Про це йдеться в дослідженні Європейського центрального банку (ЄЦБ).