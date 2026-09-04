Топ-10 закладів України з кожного предмета НМТ-2026: рейтинг

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат став лідером одразу з двох предметів

Деякі заклади освіти лідирують одразу за кількома дисциплінами

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівська гімназія «Євшан» та Центр освіти «Оптіма» стали одними з лідерів предметних рейтингів за результатами НМТ-2026. «Главком» на основі даних освітнього ресурсу «Освіта.ua» зібрав топ-10 за кожною дисципліною та рейтингові бали учасників.

Рейтинги складено за результатами НМТ-2026 з дев’яти предметів. Позиція закладу визначається за рейтинговим балом, який враховує середній результат учасників із відповідної дисципліни та кількість складених тестів.

Українська мова

1. ТОВ «Новопечерська школа-ліцей І-ІІІ рівнів», м. Київ – 150,5

2. Науковий ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради – 150,5

3. Львівська гімназія «Євшан» – 149,9

4. Ліцей імені Олени Пчілки м. Ковеля Волинської обл. – 148,4

5. Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка – 147,3

6. ТОВ «ЦЕНТР ОСВІТИ «ОПТІМА» – 146,9

7. Одеський ліцей №117 Одеської міськради – 146,8

8. Приватний ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. «Ліцей «Екологія і Культура» – 146,4

9. Приватний заклад освіти харківський ліцей «Авторська школа Бойка» – 146,1

10. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 146,0

Математика

1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 157,2

2. Природничо-науковий ліцей №145 Печерського району м. Києва – 156,1

3. Русанівський ліцей Дніпровського району м. Києва – 153,9

4. Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка – 152,0

5. Львівська гімназія «Євшан» – 152,0

6. Технічний ліцей НТУУ «КПІ» м. Києва – 151,4

7. Черкаський науковий фізико-математичний ліцей «ФІМЛІ» – 150,9

8. ТОВ «Київський ліцей «Кі скул» – 150,4

9. КЗ «Харківський фізико-математичний науковий ліцей №27» – 149,3

10. Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» м. Києва – 149,2

Історія України

1. Львівська академічна гімназія при Національному університеті «Львівська політехніка» – 149,6

2. Львівська гімназія «Євшан» – 149,1

3. Приватне підприємство «Київський Ліцей «Тріумф» – 146,4

4. Старокосівський ліцей Косівської міськради Косівського району Івано-Франківської обл. – 146,4

5. Одеський ліцей №117 Одеської міськради – 145,4

6. ТОВ «ЦЕНТР ОСВІТИ «ОПТІМА» – 145,4

7. Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат – 145,2

8. Жидачівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 імені Омеляна Партицького – 145,0

9. Дніпровський ліцей №12 «Інтелект» – 145,0

10. ТОВ «Новопечерська школа-ліцей І-ІІІ рівнів» – 144,9

Українська література

1. Ліцей №3 імені Лесі Українки м. Ковеля Волинської обл. – 156,6

2. Ліцей №31 міста Житомира – 155,7

3. Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули – 155,7

4. Чернилявський заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Теодора Перуна – 155,6

5. Долинський науковий природничо-математичний ліцей «Інтелект» – 155,0

6. Бердичівська міська гуманітарна гімназія №2 – 154,7

7. Український гуманітарний ліцей КНУ ім. Тараса Шевченка – 153,5

8. Надвірнянський ліцей «Престиж» – 153,0

9. Івано-Франківський науковий природничо-математичний ліцей ім. Івана Пулюя – 152,7

10. Миколаївський ліцей №41 – 152,1

Біологія

1. Ліцей «Інтелект» Дарницького району м. Києва – 155,8

2. Ліцей «Наукова зміна» Дарницького району м. Києва – 153,7

3. Мукачівська ЗОШ I-III ст. №7 – 152,1

4. ТОВ «ЦЕНТР ОСВІТИ «ОПТІМА» – 150,9

5. Херсонський академічний ліцей ім. О.В. Мішукова – 149,8

6. Ліцей №1 міста Житомира – 149,6

7. Славутицький ліцей – 149,5

8. Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат – 149,5

9. Рівненський ліцей «Український» – 148,9

10. Гадяцький ліцей №2 ім. Михайла Драгоманова – 148,9

Географія

1. Ліцей «Наукова зміна» Дарницького району м. Києва – 147,9

2. ВСП «Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка» – 144,6

3. ВСП «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» – 143,7

4. ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету» – 143,0

5. Рівненський ліцей «Український» – 142,6

6. Чемеровецький ліцей №1 – 141,3

7. Обласний науковий ліцей у м. Рівне – 141,3

8. КЗ «Харківський ліцей №14» – 141,3

9. Волинський науковий ліцей – 141,2

10. Черкаський науковий фізико-математичний ліцей «ФІМЛІ» – 141,0

У рейтингу з географії до першої десятки увійшли не лише ліцеї, а й три фахові коледжі.

Англійська мова

1. ТОВ «ЦЕНТР ОСВІТИ «ОПТІМА» – 159,6

2. Приватний ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. «Ліцей «Екологія і Культура» – 157,2

3. ТОВ «Києво-Воскресенський ліцей» – 156,3

4. Ліцей №57 Шевченківського району м. Києва – 156,1

5. Старокосівський ліцей – 155,4

6. «Теребовлянська спеціалізована школа-ліцей» – 154,7

7. ТОВ «Приватний навчальний заклад «Європейський колегіум» – 154,4

8. Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат – 154,2

9. Природничо-науковий ліцей №145 – 153,7

10. Приватний заклад освіти «Перший Інноваційний Приватний Львівський Ліцей» – 153,3

Фізика

1. Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат – 172,4

2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 163,4

3. Технічний ліцей НТУУ «КПІ» м. Києва – 156,0

4. Природничо-науковий ліцей №145 – 155,6

5. КЗ «Вінницький технічний ліцей» – 155,3

6. Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» – 153,5

7. Русанівський ліцей – 152,1

8. Науковий ліцей №208 Дніпровського району м. Києва – 151,3

9. КЗ «Подільський науковий ліцей» Вінницької облради – 151,1

10. Києво-Печерський ліцей №171 «Лідер» – 150,6

Хімія

1. Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат – 169,0

2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 160,8

3. Природничо-науковий ліцей №145 – 158,3

4. КЗ освіти «Науковий медичний ліцей «Дніпро» Дніпропетровської облради – 155,8

5. Комунальний заклад «Рішельєвський науковий ліцей» – 155,0

6. Нововолинський науковий ліцей – 151,1

7. Ліцей імені Олександра Цинкаловського Володимирської міськради – 149,2

8. Чернігівський ліцей №1 – 144,2

9. ТОВ «ЦЕНТР ОСВІТИ «ОПТІМА» – 143,8

10. Чернівецький ліцей №3 медичного профілю – 137,8

Хто найчастіше потрапляв до топ-10

Найбільше представництв у предметних рейтингах має Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат. Він увійшов до першої десятки з семи дисциплін, а найвищі позиції посів із фізики та хімії – перше місце в обох рейтингах.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка представлений у топ-10 із чотирьох предметів. Він очолив рейтинг з математики, а також посів друге місце з фізики та хімії.

Львівська гімназія «Євшан» потрапила до першої десятки з української мови, математики та історії України. Центр освіти «Оптіма» – з української мови, історії України, біології, англійської мови та хімії. Природничо-науковий ліцей №145 – з математики, англійської мови, фізики та хімії.

Раніше «Главком» уже публікував рейтинг найкращих закладів освіти України за результатами НМТ-2026. Львівська гімназія «Євшан» очолила загальний рейтинг, друге місце посів Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат, а третє – Природничо-науковий ліцей №145 Печерського району Києва. Окремо було зазначено, які заклади освіти Києва опинилися внизу рейтингу: найнижчий результат зафіксували у Спеціальній школі №18 Дніпровського району – 88,1 бала.