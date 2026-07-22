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Провідний технічний виш Польщі назвав популярні у 2026 році спеціальності

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Провідний технічний виш Польщі назвав популярні у 2026 році спеціальності
Престижний технічний університет зафіксував різке зростання попиту
фото: Варшавська політехніка

До Варшавської політехніки подалися понад 13 тис. вступників

Варшавська політехніка оприлюднила перші результати вступної кампанії 2026 року. Кількість охочих навчатися у варшавських підрозділах університету зросла більш ніж на 2,5 тисячі порівняно з минулим роком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт навчального закладу.

У 2026 році на програми університету зареєструвалися 13 292 вступники. Загалом вони подали 28 630 заяв, а до навчання відібрали 7571 особу. Водночас кількість поданих заяв виявилася майже на 1,5 тисячі меншою, ніж торік. В університеті пояснили це зміною правил вступу: тепер один абітурієнт може обрати не п'ять, а лише три спеціальності. Найбільше заяв вступники подали на будівництво – 1370. Друге місце посіло управління із 1180 заявами. Популярними також були транспорт, мехатроніка та інженерія довкілля.

Найпопулярніші спеціальності за кількістю заяв:

  • будівництво – 1370;
  • управління – 1180;
  • транспорт – 982;
  • мехатроніка – 964;
  • інженерія довкілля – 948.

Найвищий конкурс за кількістю заяв на одне місце зафіксували на кібербезпеці – майже 15 претендентів. На механіку та проєктування машин припало понад десять заяв на місце, а на управління – майже десять.

До п'ятірки найконкурентніших програм також увійшли дві спеціальності з біомедичної інженерії, які викладають на різних факультетах університету. Найчастіше як перший пріоритет вступники обирали управління. Далі йшли будівництво, архітектура, авіація і космонавтика та управлінське адміністрування.

Найвищий прохідний бал зафіксували на англомовній програмі Aerospace Engineering – 206 балів. Для вступу на авіацію і космонавтику потрібно було набрати щонайменше 202 бали. Прохідний поріг у 200 балів встановили для архітектури, інженерії та аналізу даних, а також математики й аналізу даних.

Нагадаємо, Україна вперше сформувала державне замовлення на підготовку фахівців із урахуванням прогнозу потреб економіки на десять років. За розрахунками, до 2036 року країні знадобиться приблизно на 1,7 мільйона працівників більше, ніж зараз. Найшвидше попит зростатиме у будівництві, промисловості, інженерії та управлінні складними проєктами.

Найбільший дефіцит кадрів прогнозують серед кваліфікованих робітників, технічних фахівців, працівників машинобудування та металургії. Водночас прогноз не обмежуватиме вибір професії для вступників, а використовуватиметься для планування державного замовлення.

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Теги: Польща освіта університет

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