Шість світлин з України увійшли до сотні головних фотографій 2026 року за версією Time
Американське видання відзначило кадри, які зафіксували наслідки російських ударів, історії постраждалих дітей та життя українських ветеранів
Американський журнал Time оприлюднив щорічну добірку 100 головних фотографій світу. До переліку найвизначніших світлин 2026 року увійшли шість кадрів, зроблених в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Time.
До цьогорічної добірки також потрапили фотографія захопленого американськими військовими президента Венесуели Ніколаса Мадуро, яку оприлюднив Дональд Трамп, кадри наслідків повені в Німеччині та світлина рідкісного атмосферного явища – червоного спрайта над французьким островом Корсика.
Серед фотографій з України видання відзначило такі:
Відпочивальники на пляжі в Одесі на тлі російської атаки. Фотограф Костянтин Ліберов 29 липня зафіксував людей на узбережжі, над яким здіймався дим від пожежі, спричиненої російським ракетним ударом.
Порятунок чоловіка з-під завалів багатоповерхівки. Фотограф Маурісіо Ліма для The New York Times 12 жовтня зафіксував військових та рятувальників, які несли постраждалого на ношах до автомобіля швидкої допомоги. Чоловіка врятували з-під завалів квартири на першому поверсі будинку, який майже повністю зруйнував російський ракетний удар.
Сховище відпрацьованого ядерного палива Чорнобильської АЕС. На світлині фотографа Герда Людвіга, зробленій 13 березня, працівник у захисному одязі відкривав металеву кришку сховища відпрацьованого ядерного палива №1 (ISF-1).
Репетиція вистави у Ветеранському театрі. Фотографка Маріліз Віньо 18 лютого зафіксувала ветерана Єгора Бабенка під час репетиції вистави «Енеїда» у Києві. Колишній прикордонник зазнав тяжких опіків, ушкодження дихальних шляхів та втратив усі пальці внаслідок російського обстрілу Миколаївщини 9 березня 2022 року. Нині він працює психологом у реабілітаційному центрі «Титан» та грає у театрі.
Зустріч двох постраждалих від російського удару подруг в «Охматдиті». Фотографка Йоганна Марія Фріц для The New York Times 15 вересня зафіксувала зустріч Альони Василець та 13-річної Вероніки Овчарової. Дівчата не бачилися відтоді, як постраждали внаслідок російського удару керованою авіабомбою по Сумах. Мати Вероніки та її п’ятирічна сестра Мілана загинули під час атаки.
Наслідки російського авіаудару по центру Києва. Фотограф Сергій Коровайний 24 травня зафіксував жінку, яка йшла вулицею, оповитою димом від пожежі на продуктовому ринку та в торговельному центрі.
Нагадаємо, у 2025 році, як повідомляв «Главком», до сотні головних фотографій за версією Time увійшли п’ять світлин з України. Серед них – роботи Костянтина Ліберова, Євгена Малолєтки, Дмитра Смольєнка, Девіда Ґаттенфельдера та Романа Піліпея, які задокументували наслідки російських обстрілів та життя українців в умовах війни.
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