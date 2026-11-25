Журнал Time включив до головних фотографій року шість світлин з України

Американський журнал Time оприлюднив щорічну добірку 100 головних фотографій світу. До переліку найвизначніших світлин 2026 року увійшли шість кадрів, зроблених в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Time.

До цьогорічної добірки також потрапили фотографія захопленого американськими військовими президента Венесуели Ніколаса Мадуро, яку оприлюднив Дональд Трамп, кадри наслідків повені в Німеччині та світлина рідкісного атмосферного явища – червоного спрайта над французьким островом Корсика.

Серед фотографій з України видання відзначило такі:

фото: Libkos

Відпочивальники на пляжі в Одесі на тлі російської атаки. Фотограф Костянтин Ліберов 29 липня зафіксував людей на узбережжі, над яким здіймався дим від пожежі, спричиненої російським ракетним ударом.

фото: The New York Times

Порятунок чоловіка з-під завалів багатоповерхівки. Фотограф Маурісіо Ліма для The New York Times 12 жовтня зафіксував військових та рятувальників, які несли постраждалого на ношах до автомобіля швидкої допомоги. Чоловіка врятували з-під завалів квартири на першому поверсі будинку, який майже повністю зруйнував російський ракетний удар.

фото: The New York Times

Сховище відпрацьованого ядерного палива Чорнобильської АЕС. На світлині фотографа Герда Людвіга, зробленій 13 березня, працівник у захисному одязі відкривав металеву кришку сховища відпрацьованого ядерного палива №1 (ISF-1).

фото: Marylise Vigneau

Репетиція вистави у Ветеранському театрі. Фотографка Маріліз Віньо 18 лютого зафіксувала ветерана Єгора Бабенка під час репетиції вистави «Енеїда» у Києві. Колишній прикордонник зазнав тяжких опіків, ушкодження дихальних шляхів та втратив усі пальці внаслідок російського обстрілу Миколаївщини 9 березня 2022 року. Нині він працює психологом у реабілітаційному центрі «Титан» та грає у театрі.

фото: The New York Times

Зустріч двох постраждалих від російського удару подруг в «Охматдиті». Фотографка Йоганна Марія Фріц для The New York Times 15 вересня зафіксувала зустріч Альони Василець та 13-річної Вероніки Овчарової. Дівчата не бачилися відтоді, як постраждали внаслідок російського удару керованою авіабомбою по Сумах. Мати Вероніки та її п’ятирічна сестра Мілана загинули під час атаки.

фото: Serhii Korovayny

Наслідки російського авіаудару по центру Києва. Фотограф Сергій Коровайний 24 травня зафіксував жінку, яка йшла вулицею, оповитою димом від пожежі на продуктовому ринку та в торговельному центрі.

Нагадаємо, у 2025 році, як повідомляв «Главком», до сотні головних фотографій за версією Time увійшли п’ять світлин з України. Серед них – роботи Костянтина Ліберова, Євгена Малолєтки, Дмитра Смольєнка, Девіда Ґаттенфельдера та Романа Піліпея, які задокументували наслідки російських обстрілів та життя українців в умовах війни.