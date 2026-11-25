Іранська співачка Парасту Ахмаді зазнала переслідування через концерт, записаний у грудні 2024 року

Іранську співачку Парасту Ахмаді покарали 74 ударами батога за концерт, під час якого вона виступала без хіджаба. Аналогічне покарання отримали четверо учасників її концертної команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN та правозахисну організацію Iran Human Rights.

Про покарання співачки правозахисники повідомили з посиланням на її адвоката Мостафу Нілі.

Підставою для відкриття кримінальної справи став відеозапис концерту, оприлюднений в інтернеті. Виступ відбувся у грудні 2024 року неподалік міста Кум, яке вважається одним із головних центрів релігійного консерватизму в Ірані.

Концерт проходив у порожній залі без глядачів. Ахмаді співала у супроводі чоловіків-музикантів. Співачка була одягнена в довгу чорну сукню без рукавів та виступала з непокритою головою, порушивши іранські вимоги щодо обов'язкового носіння хіджаба.

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Керівник правозахисної організації Iran Human Rights Махмуд Амірі-Могаддам у коментарі CNN пояснив, що причиною переслідування став не лише зовнішній вигляд артистки. Іранська влада сприйняла як виклик сам факт її музичного виступу.

Нагадаємо, в інтерв'ю «Главкому» мешканка Тегерана розповіла про обмеження прав жінок в Ірані. За її словами, попри певне послаблення контролю за носінням хіджаба останніми роками, жінки продовжують стикатися з переслідуваннями та насильством. Саму співрозмовницю тричі викликали до суду через відмову носити хустку.

Раніше, у квітні 2024 року, командування Корпусу вартових ісламської революції оголосило про створення спеціальної правоохоронної структури для контролю за дотриманням жінками суворих правил щодо одягу.

До слова, ще у 2022 році іранський журналіст Курош Сехаті в інтерв'ю «Главкому» розповів про масові протести іранських жінок проти обов'язкового носіння хіджаба. До протестного руху долучалися навіть школярки, які публічно знімали та спалювали хустки.