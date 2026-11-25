Перша леді США Меланія Трамп повідомила про повернення дев’ятьох дітей до їхніх родин в Україні та Росії за посередництва Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Білий дім.

В адміністрації американського президента зазначили, що загальна кількість дітей, яких вдалося возз’єднати із сім’ями в межах гуманітарної ініціативи Меланії Трамп, досягла 43.

«Сьогодні возз’єднання дев’ятьох дітей з їхніми родинами відбулося за повної співпраці лідерів України та Росії. Я залишаюся налаштованою продовжувати свою гуманітарну роботу та об’єднувати сім’ї», – заявила дружина американського президента.

Меланія Трамп також наголосила, що діти «не можуть зрозуміти, чому географія та влада втягнули їх у жахи війни».

За словами першої леді США, дорослі мають моральний обов’язок «поставити дітей вище за розбіжності, які живлять війну, щоб негайно повернути їм прості радощі життя». Водночас у наведеній заяві Білого дому не уточнили, скільки саме дітей повернулися до України, а скільки – до Росії.

Нагадаємо, за даними The New York Times, Меланія Трамп налагодила неформальний канал комунікації з представниками України та Росії. Основну комунікацію від її імені вів представник Марк Бекман, який встановив контакти з посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим та українським переговірником Давидом Арахамією.