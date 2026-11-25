Покійний Папа Римський Франциск у своїх особистих щоденниках описав три видіння, які вважав зустрічами з дияволом. Понтифік також розповідав, що бачив вхід до пекла. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Особисті записи понтифіка охоплюють період із 1992 до 2024 року. Їх упорядкував та прокоментував аргентинський кардинал Віктор Мануель Фернандес, який був одним із найближчих довірених осіб Франциска.

Що Папа Франциск розповідав про диявола

Перший описаний випадок стався приблизно 2006 року, коли майбутній понтифік був архієпископом Буенос-Айреса. За його словами, він побачив із вікна автомобіля постать, очі якої здавалися йому водночас загрозливими та спокусливими.

Друге видіння Франциск описав у зв'язку з відвідуванням каплиці кармелітів. Понтифік згадував вогняні очі та розповідав, що звернувся з молитвою до Діви Марії.

Про третій випадок, який стався в Римі, Франциск написав у щоденнику 24 січня 2021 року. За його твердженням, цього разу він також почув голос диявола.

Крім того, у записі від 7 червня 2018 року понтифік розповів про нічне видіння входу до пекла, після якого взяв до рук вервицю, сприймаючи її як духовну зброю.

Як у Ватикані пояснили записи понтифіка

Офіційне видання Ватикану Vatican News характеризує описані переживання як духовні видіння. Записи також свідчать про тривалу духовну кризу, яку Франциск переживав під час свого понтифікату.

В інтерв'ю Vatican News кардинал Фернандес розповів, що за життя Франциск не ділився з ним подробицями цих особистих духовних переживань. Про них кардинал дізнався лише зі щоденників.

Книга під назвою «Особистий щоденник Папи Франциска» вийшла у ватиканському видавництві 24 листопада 2026 року.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років. Він очолював Католицьку церкву з березня 2013 року. Франциск став першим понтифіком в історії з Латинської Америки.

Згодом Ватикан розкрив подробиці останніх годин життя Папи Франциска. Серед останніх слів понтифіка були слова подяки його особистому помічнику Массіміліано Страппетті, який переконав його здійснити останню поїздку серед вірян після великоднього послання.

До слова, 8 травня 2025 року новим Папою Римським обрали американського кардинала Роберта Френсіса Прево, який прийняв ім'я Лев XIV. Він став першим понтифіком зі Сполучених Штатів Америки.