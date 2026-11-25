Крім того, з переліку рекомендованих маршрутів зник автомобільний проїзд через Керченський міст

Міністерство транспорту Росії прибрало автомобільну частину Керченського мосту зі своїх офіційних зображень. На новій ілюстрації відомства переправа зображена лише із залізничною частиною. Про це повідомляє «Главком».

Зміни помічено на офіційних публікаціях відомства країни-агресора з інструкцією щодо маршрутів до тимчасово окупованого Криму.

Оновлене зображення мосту фото: Мінтранс РФ

Крім того, з переліку рекомендованих маршрутів зник автомобільний проїзд через Керченський міст. Тепер російське відомство пропонує користуватися залізничним сполученням або авіатранспортом.

фото: скриншот допису

Зміни відбулися після ударів Сил оборони України 16-17 листопада, внаслідок яких було пошкоджено автомобільну частину переправи та обвалився один із її прольотів. Після цього рух автомобілів мостом зупинили.

Російська влада наразі не здатна визначити, скільки часу знадобиться на ремонт Кримського мосту, автомобільна частина якого була зруйнована після українського удару 17 листопада.