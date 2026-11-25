Росія радикально змінила офіційні зображення Керченського мосту після ударів ЗСУ
На новій ілюстрації Мінтрансу РФ залишилася лише залізнична частина переправи, а автомобільний проїзд зник і з рекомендованих маршрутів до окупованого Криму
Міністерство транспорту Росії прибрало автомобільну частину Керченського мосту зі своїх офіційних зображень. На новій ілюстрації відомства переправа зображена лише із залізничною частиною. Про це повідомляє «Главком».
Зміни помічено на офіційних публікаціях відомства країни-агресора з інструкцією щодо маршрутів до тимчасово окупованого Криму.
Крім того, з переліку рекомендованих маршрутів зник автомобільний проїзд через Керченський міст. Тепер російське відомство пропонує користуватися залізничним сполученням або авіатранспортом.
Зміни відбулися після ударів Сил оборони України 16-17 листопада, внаслідок яких було пошкоджено автомобільну частину переправи та обвалився один із її прольотів. Після цього рух автомобілів мостом зупинили.
Російська влада наразі не здатна визначити, скільки часу знадобиться на ремонт Кримського мосту, автомобільна частина якого була зруйнована після українського удару 17 листопада.
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