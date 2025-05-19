Головна Техно Авто
search button user button menu button

Запроваджено нові штрафи за відсутність аптечки чи вогнегасника в авто? Заява МВС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Запроваджено нові штрафи за відсутність аптечки чи вогнегасника в авто? Заява МВС
МВС попередило про фейк
фото: МВС

Білошицький озвучив вимоги до комплектації транспортних засобів

Міністерство внутрішніх справ України спростувало інформацію, що шириться соцмережами, про нібито нові штрафи за відсутність аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки в автомобілях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що вимоги до комплектації транспортних засобів залишаються незмінними вже багато років і чітко прописані в правилах дорожнього руху. Крім того, санкції, передбачені КУпАП за можливі порушення в цій сфері, також не змінювалися.

В авто повинні бути: 

  • Аптечка з позначенням типу транспортного засобу, для якого вона призначена.
  • Знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар, що відповідає стандартам.
  • Справний вогнегасник.

До слова, аналітики Інституту досліджень авторинку оприлюднили підсумки торгів на українському ринку легкових автомобілів за квітень 2025 року. Активність авторинку відслідковувалась у трьох ключових сегментах: внутрішні перепродажі, імпорт вживаних авто та перші реєстрації нових машин.

Нагадаємо, що у 2025 році Державна податкова служба провела 108 перевірок автошкіл по всій Україні. Під час них було виявлено розбіжності між кількістю осіб, які пройшли навчання, та задекларованими доходами, а також факти неоформлення трудових відносин з працівниками.

Читайте також:

Теги: МВС автомобіль штраф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Водія та пасажира авто Audi поліцейські затримали неподалік місця вчинення злочину в одному із ресторанів
У Дарницькому районі затримано чоловіків, які влаштували стрілянину з вікна авто
Сьогодні, 14:01
1,4 мільйона транзакцій на загальну суму 1,6 мільярда гривень зафіксувала податкова за менш ніж місяць
Зʼявилися перші дані моніторингу грошових переказів українців, які продають товари онлайн
2 травня, 10:01
Volvo скоротить витрати
Volvo готує масові звільнення співробітників через падіння попиту на автомобілі
29 квiтня, 14:15
Перш ніж влаштувати пікнік із шашликами, важливо з’ясувати, чи дозволено це в обраній місцевості
Сезон шашликів: який штраф та за що можуть отримати українці
28 квiтня, 06:19
Проєкт провалився: за півроку російський АвтоВАЗ продав лише один електромобіль
Проєкт провалився: за півроку російський АвтоВАЗ продав лише один електромобіль
27 квiтня, 08:53
Apple звинуватила ЄС у дискримінації та планує оскаржити штраф, а Meta заявила про упередженість на користь китайських і європейських компаній
ЄС виписав для Apple і Meta нові багатомільйонні штрафи – Bloomberg
23 квiтня, 15:41
На згадку про омріяний автомобіль у японця лишились лише фото
Чоловік 10 років збирав на Ferrari: після першої поїздки мрія згоріла вщент
22 квiтня, 09:39
За кермом перебував 17-річний хлопець
На Київщині підліток тікав на авто від патрульних і врізався у паркан
22 квiтня, 09:32
Пожежний автомобіль підірвався на вибохонебезпечному предметі
На Харківщині під час пожежі підірвалась службова автівка: постраждали двоє лісників
21 квiтня, 05:30

Авто

Запроваджено нові штрафи за відсутність аптечки чи вогнегасника в авто? Заява МВС
Запроваджено нові штрафи за відсутність аптечки чи вогнегасника в авто? Заява МВС
Автомобільна мапа України: Львівщина стала лідером з імпорту вживаних авто у квітні
Автомобільна мапа України: Львівщина стала лідером з імпорту вживаних авто у квітні
Зарядити електромобіль стало дорожче: як змінилися ціни
Зарядити електромобіль стало дорожче: як змінилися ціни
Скільки людей загинуло на дорогах з початку року: дані з регіонів
Скільки людей загинуло на дорогах з початку року: дані з регіонів
Податкова оштрафувала низку автошкіл: яких порушень найбільше
Податкова оштрафувала низку автошкіл: яких порушень найбільше
Mercedes переносить виробництво своєї популярної моделі авто у США через мита Трампа
Mercedes переносить виробництво своєї популярної моделі авто у США через мита Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
223K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 травня: ситуація на фронті
154K
ЗСУ ліквідували українського боксера, який змагався разом з Усиком і Ломаченком
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 травня 2025
41K
Рубіо розповів, що буде в разі відмови Росії від 30-денного перемир'я
38K
Сіміон переплутав прапори й «став» президентом Чаду замість Румунії
12K
Сибіга назвав разючу відмінність між Україною та РФ, яку показали переговори у Стамбулі

Новини

Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
Сьогодні, 21:23
Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
Вчора, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua