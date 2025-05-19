Запроваджено нові штрафи за відсутність аптечки чи вогнегасника в авто? Заява МВС

Білошицький озвучив вимоги до комплектації транспортних засобів

Міністерство внутрішніх справ України спростувало інформацію, що шириться соцмережами, про нібито нові штрафи за відсутність аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки в автомобілях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що вимоги до комплектації транспортних засобів залишаються незмінними вже багато років і чітко прописані в правилах дорожнього руху. Крім того, санкції, передбачені КУпАП за можливі порушення в цій сфері, також не змінювалися.

В авто повинні бути:

Аптечка з позначенням типу транспортного засобу, для якого вона призначена.

Знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар, що відповідає стандартам.

Справний вогнегасник.

До слова, аналітики Інституту досліджень авторинку оприлюднили підсумки торгів на українському ринку легкових автомобілів за квітень 2025 року. Активність авторинку відслідковувалась у трьох ключових сегментах: внутрішні перепродажі, імпорт вживаних авто та перші реєстрації нових машин.

Нагадаємо, що у 2025 році Державна податкова служба провела 108 перевірок автошкіл по всій Україні. Під час них було виявлено розбіжності між кількістю осіб, які пройшли навчання, та задекларованими доходами, а також факти неоформлення трудових відносин з працівниками.