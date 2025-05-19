Запроваджено нові штрафи за відсутність аптечки чи вогнегасника в авто? Заява МВС
Білошицький озвучив вимоги до комплектації транспортних засобів
Міністерство внутрішніх справ України спростувало інформацію, що шириться соцмережами, про нібито нові штрафи за відсутність аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки в автомобілях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що вимоги до комплектації транспортних засобів залишаються незмінними вже багато років і чітко прописані в правилах дорожнього руху. Крім того, санкції, передбачені КУпАП за можливі порушення в цій сфері, також не змінювалися.
В авто повинні бути:
- Аптечка з позначенням типу транспортного засобу, для якого вона призначена.
- Знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар, що відповідає стандартам.
- Справний вогнегасник.
До слова, аналітики Інституту досліджень авторинку оприлюднили підсумки торгів на українському ринку легкових автомобілів за квітень 2025 року. Активність авторинку відслідковувалась у трьох ключових сегментах: внутрішні перепродажі, імпорт вживаних авто та перші реєстрації нових машин.
Нагадаємо, що у 2025 році Державна податкова служба провела 108 перевірок автошкіл по всій Україні. Під час них було виявлено розбіжності між кількістю осіб, які пройшли навчання, та задекларованими доходами, а також факти неоформлення трудових відносин з працівниками.
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