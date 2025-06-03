Disney оголосив скорочення кількох сотень працівників

Скорочення у Disney торкнуться кількох команд, включаючи маркетингові відділи для його кіно- та телепідрозділів

Гігант індустрії розваг зазнав тиску, оскільки глядачі відійшли від підписки на кабельне телебачення на користь стримінгових платформ

Компанія Disney заявила про звільнення кількох сотень людей по всьому світу: співробітників відділів кіно, телебачення та фінансів. Про це інформує «Главком» з посиланням на BBC.

Гігант індустрії розваг зазнав тиску, оскільки глядачі відійшли від підписки на кабельне телебачення на користь стримінгових платформ. «Оскільки наша галузь швидко трансформується, ми продовжуємо вивчати способи ефективного управління нашим бізнесом, підживлюючи при цьому сучасну креативність та інновації, які споживачі цінують і очікують від Disney», – повідомив представник компанії.

Останні скорочення робочих місць відбулися услід за великими звільненнями, оголошеними у 2023 році, коли близько 7 тис. співробітників було звільнено в межах кампанії генерального директора Боба Айгера з економії $5,5 млрд.

Зазначається, що скорочення торкнуться кількох команд, включаючи маркетингові відділи для його кіно- та телепідрозділів, а також – співробітників відділів кастингу, розвитку та корпоративних фінансів Disney. У каліфорнійській фірмі працюють 233 тис. співробітників, з яких трохи більше ніж 60 тис. перебувають поза США.

Нагадаємо, що близько 84 млн робочих місць, пов'язаних з економікою США, можуть бути скорочені через загострення світових торговельних протиріч через дії Вашингтона. Про це йдеться в доповіді, поданій Міжнародною організацією праці (МОП) у Женеві.