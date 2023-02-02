Резолюція ЄС щодо України, чистка кадрів у Міноборони. Головне за 2 лютого

У Європарламенті підтримали резолюцію щодо членства України в ЄС

Європарламент ухвалив резолюцію щодо вступу України до ЄС і виділив сьомий пакет допомоги країні розміром €500 млн, Україна купуватиме газ спільно із ЄС, ДБР затримало постачальників яєць для армії, а відразу декільком посадовцям Міноборони судом обрано запобіжні заходи. Ці та інші події 2 лютого ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Європарламент ухвалив резолюцію щодо вступу України до ЄС

Напередодні саміту Україна-ЄС депутати Європарламенту схвалили резолюцію, у якій вкотре підтримали членство України в ЄС. Але наголосили: процес вступу має ґрунтуватися на заслугах. У тексті ухваленої резолюції євродепутати вимагають від ЄС працювати над початком переговорів про вступ і підтримати дорожню карту, яка окреслює наступні кроки для приєднання України до єдиного ринку ЄС.

Євросоюз виділив сьомий пакет допомоги Україні на €500 млн

Рада ЄС виділила сьомий пакет допомоги Україні на €500 млн та ще додаткові €45 млн для місії військової допомоги. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, зазначивши, що він вдячний за життєво важливу безпекову допомогу ЄС, яка наближає до перемоги над російським агресором.

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Україна купуватиме газ спільно із ЄС: стали відомі обсяги

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн запросила Україну взяти участь у системі спільних закупівель газу. Україна може купити через спільну енергетичну платформу з ЄС близько 2 млрд куб. м газу

Зашквар із яйцями для армії: ДБР затримало постачальників

Працівники Державного бюро розслідувань в ході спільної спецоперації зі Службою безпеки України викрили та затримали злочинну групу, яка привласнювала кошти, виділені на харчування військовослужбовців Збройних Сил України. Сума встановлених збитків державі від діяльності групи на цей час сягає понад 4,6 млн грн

Скандал із закупівлями Міноборони. Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику Резнікова

Печерський районний суд Києва на два місяці відправив від варту звільненого заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Він зможе вийти у разі внесення застави у 402,6 млн грн.

Придбання неякісних бронежилетів. Суд обрав запобіжний захід ексчиновнику Міноборони

Шевченківський райсуд Києва арештував колишнього директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдана Хмельницького, якого підозрюють у корупції. Раніше повідомлялося, що Хмельницькому оголошено підозру за фактом розтрати ним державних коштів на суму 107 млн грн та щодо забезпечення підрозділів Збройних сил неякісними бронежилетами у кількості 5700 шт.

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Нагадаємо, триває 344-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області та Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут і Кліщіївка Донецької області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України