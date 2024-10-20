Сили оборони уразили військовий аеродром у Липецькій області РФ – Генштаб

Ціллю ЗСУ були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки

У ніч проти 20 жовтня Сили оборони України завдали вогневого ураження по аеродрому та військовому заводу російських окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Сьогодні вночі завдано вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому «Липецьк-2», що в Липецькій області РФ. Зокрема, ціллю були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки. Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил ворога», – йдеться у повідомленні.

Також, Сили оборони України атакували завод ім. Я. М. Свердлова в місті Дзержинськ Нижньогородської області РФ. Там виробляються хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб. Також, Генштаб зазначає, що на території заводу зберігалися керовані авіаційні бомби.

Генштаб зауважує, що в районах обох об’єктів фіксувалися численні вибухи, а також відмічалася активна робота ворожої ППО. Результати ураження уточнюються.

Нагадаємо, у Дзержинську Нижньогородської області (РФ) цієї ночі пролунали вибухи, спричинені атакою безпілотників та роботою систем протиповітряної оборони. У результаті цього постраждало ФКП «Завод імені Я. М. Свердлова», що є частиною військово-промислового комплексу агресора.

Згодом «Главкому» джерела в СБУ підтвердили, що у ніч проти 20 жовтня дрони СБУ, ССО та ГУР вдарили по заводу імені Свердлова у місті Дзержинськ Нижньогородської області Росії.