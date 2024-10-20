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«Вот и до Дзержинска долетело» – росіянин зняв «репортаж» атаки БпЛА по РФ

Степан Гафтко
glavcom.ua
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«Вот и до Дзержинска долетело» – росіянин зняв «репортаж» атаки БпЛА по РФ
БпЛА атакували Дзержинськ в РФ
фото з відкритих джерел

Вночі безпілотники атакували завод Міноборони РФ, який виготовляв вибухівку у місті Дзержинськ Нижньогородської області

Місцевий мешканець міста Дзержинськ, що розташоване у Нижньогородській області РФ записав відео, де розповідає про нічну атаку БпЛА по місцевому заводу, на якому виготовлялась вибухівка і де працювали з вибухонебезпечними речовинами. 

«Тільки що на завод Сердлова обрушилась атака дронів. Були вибохи, при тому не слабкі. Я нарахував приблизно 14 дронів», – коментував під час зйомки відео його автор.

Також під час відео було чутно постріли і автор зазначив, що це на території заводу стараються збити безпілотники, які продовжують кружляти над містом. 

«Безпілотники стараються збивати, але вони всеодно долітають. Приблизно сім долетіло вже до цілі», – заявив росіянин.

Нагадаємо, у Дзержинську Нижегородської області (РФ) цієї ночі пролунали вибухи, спричинені атакою безпілотників та роботою систем протиповітряної оборони. У результаті цього постраждало ФКП «Завод імені Я. М. Свердлова», що є частиною військово-промислового комплексу агресора.

Варто зазначити, що росіяни 19 та 20 жовтня масово атакували українські регіони за допомогою балістичних ракет та безпілотників. Вибухи було чути у столиці та у низці областей України. 

До слова, внаслідок російського ракетного удару по Кривому Розі, який був здійснений ворогом пізно ввечері 19 жовтня, постраждали більше десяти людей. У місті продовжуються аварійно-рятувальні роботи.

 

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Теги: Міноборони Міноборони РФ завод вибухівка відео росіяни

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