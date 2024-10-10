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В Одесі росіяни знищили гуманітарний вантаж для Палестини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Одесі росіяни знищили гуманітарний вантаж для Палестини
Під обстріл потрапив контейнеровоз, на борту якого було 45 контейнерів з фасованою соняшниковою олією
фото: Telegram/Міністерство аграрної політики та продовольства

Ворог вдарив по гуманітарному вантажу, яке замовила Організація Об'єднаних Націй для постачання до Палестини

У ніч на 10 жовтня Російська Федерація вчергове вдарила балістичною ракетою по портах. Внаслідок атаки загинули вісім осіб та ще 11 отримали поранення. Крім того, окупанти знищили гуманітарний вантаж для Палестини. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

За словами Коваля, під обстріл потрапив контейнеровоз, на борту якого було 45 контейнерів з фасованою соняшниковою олією. Ця партія була гуманітарним вантажем на замовлення ООН для постачання до Палестини.

«Україна, попри війну, постачає продукцію для 400 млн людей у світі. Тому ми потребуємо посилення захисту неба над нашою країною.  Потребуємо подальшої підтримки міжнародної спільноти. Адже сьогодні продовольча безпека України – це і продовольча безпека світу», – зазначив він.

Нагадаємо, росіяни 9 жовтня завдали удару балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області. Як відомо, у ніч на 7 жовтня російські військові завдали чергового удару по українському порту «Південний». Внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно Paresa під прапором Сент-Кітс і Невіс.

До слова, російські окупанти в черговий раз вивезли українське зерно із тимчасово окупованого Маріуполя. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС). За даними інформаційного ресурсу, чергова партія обсягом 8 тис. тонн зерна була вивезена з Маріуполя в один із російських портів.

Начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов на конференції United for Justice заявив, що збитки внаслідок привласнення Росією українського зерна становлять понад 30 млрд грн, однак ці дані не остаточні.

Як повідомлялося, російські війська атакували у Чорному морі цивільне судно з пшеницею для Єгипту одразу після виходу з українських територіальних вод.

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Теги: Палестина війна окупанти ООН обстріл Мінагрополітики

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