БпЛА у Нижньогородській області атакували завод, який виготовляв вибухівку

Вночі 20 жовтня територію Росії атакували безпілотники

У Дзержинську Нижегородської області (РФ) цієї ночі відбулися вибухи, спричинені атакою безпілотників та роботою систем протиповітряної оборони. У результаті цього постраждало ФКП «Завод імені Я. М. Свердлова», що є частиною військово-промислового комплексу агресора. Про це повідомили російські Telegram-канали.

Стало відомо, що вибухи у Дзержинську, а також в обласному центрі – Нижньому Новгороді пролунали близько 4:30 ранку за місцевим часом.

На момент публікації матеріалу у Дзержинську все ще чути стрілянину, що пов'язують з роботою систем протиповітряної оборони, оскільки російські військові, ймовірно, намагаються збити безпілотники.

У Дзержинську безпілотники атакували ФКП «Завод імені Я. М. Свердлова», який виробляє вибухові речовини pic.twitter.com/7MFBPIHRam — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 20, 2024

Жителі міста повідомляють, що метою повітряної атаки став «Завод імені Я. М. Свердлова», якому були накладені санкції як з боку України, так і низки західних країн. Російські ЗМІ та Telegram-канали зазначають, що під час атаки дронів над містом виник дим.

Зазначене підприємство є одним з найбільших виробників промислових вибухових речовин у Росії. Воно спеціалізується на виробництві зарядів для гірничорудної промисловості, а також матеріалів для сейсмічних і геофізичних робіт.

Окрім цього, завод виготовляє авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, включно з керованими авіабомбами (КАБ), бойові частини для кумулятивних протитанкових керованих ракет, а також боєголовки для систем протиповітряної оборони.

«Завод імені Я. М. Свердлова» є ключовим підприємством для економіки Дзержинська та є частиною військово-промислового комплексу Російської Федерації.

Нагадаємо, у ніч на 20 жовтня в кількох регіонах Росії діяли сили та засоби протиповітряної оборони у зв'язку з появою безпілотників.

До слова, росіяни 19 та 20 жовтня масово атакували українські регіони за допомогою балістичних ракет та безпілотників. Вибухи було чути у столиці та у низці областей України.

Ударів зазнали Харків та Суми. У Сумах після атаки російської армії відключили електроенергію, а в деяких районах міста пропало водопостачання.