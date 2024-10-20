Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вибухи та пожежі в РФ: влада скаржиться на потужну атаку дронів, зокрема і в Москві

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вибухи та пожежі в РФ: влада скаржиться на потужну атаку дронів, зокрема і в Москві
Росію масово атакували БпЛА
фото з відкритих джерел

Вночі 20 жовтня російську територію атакували безпілотники

У ніч на 20 жовтня в кількох регіонах Росії діяли сили та засоби протиповітряної оборони у зв'язку з появою безпілотників. Повідомляється про вибухи та пожежі. Заявлено, що повітряну атаку вдалося відбити щонайменше у восьми областях. Про це повідомляють російські медіа, Telegram-канали та мер Москви.

Зазначається, що через «масовану» атаку дронів ППО працювала у Липецькій, Тульській, Рязанській, Орловській, Іванівській, Курській, Калузькій та Московській областях.

Московська область


Близько 02:46 за місцевим часом мер російської столиці Сергій Собянін повідомив у Telegram, що протиповітряна оборона нібито перехопила безпілотник, який прямував до Москви, у Раменському міському окрузі.

«За попередніми даними, уламки безпілотника не спричинили руйнувань чи постраждалих. На місці події працюють рятувальні служби», – зазначено в його повідомленні.

Липецька область

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив у своєму Telegram-каналі про нібито "придушення" безпілотників у небі над Липецьким та Липецьким муніципальним округом.

«На місці падіння уламків працюють спецслужби», – заявив російський чиновник, закликавши не публікувати в мережі фото та відео з наслідками атак безпілотників або їх польотами.

О 02:22 він повідомив, що уламки безпілотника впали на дорогу в районі Сирського Рудника. Близько третьої ночі Артамонов додав, що постраждалих і жертв немає.

«Загоряння, які виникли після падіння безпілотника, швидко ліквідували. Спецслужби продовжують працювати на місцях для знешкодження уламків», –йдеться в його повідомленні.

Водночас у мережі з'явилися кадри з вибухами та пожежею в Липецькій області, які, за словами очевидців, стали наслідком атаки безпілотників.

Орловська область

У цьому регіоні повідомляли про атаку дронів у суботу ввечері, заявивши, що засоби ППО нібито збили 7 безпілотників.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков уточнив, що це сталося «на території регіону». За його словами, постраждалих і пошкоджень немає, і на місці працюють оперативні служби.

Пізніше вночі він додав, що ППО збили ще чотири безпілотники в області.

Курська область

Про атаку дронів у Курській області повідомляли в мережі ще з вечора суботи, 19 жовтня. Губернатор Олексій Смірнов писав у Telegram, що системи ППО в регіоні збили 8 дронів літакового типу приблизно о 21:30.

Однак у мережі з'явилися відео, на яких чутно вибухи цієї ночі, ймовірно, через роботу ППО під час нової атаки безпілотників. Зокрема, вибухи чули в Курську та поблизу міста Жєлєзногорськ.

Нагадаємо, у Кривому Розі після російської атаки постраждало понад десять людей.

До слова, росіяни 19 та 20 жовтня масово атакували українські регіони за допомогою балістичних ракет та безпілотників. Вибухи було чути у столиці та у низці областей України. 

Ударів зазнали Харків та Суми. У Сумах після атаки російської армії відключили електроенергію, а в деяких районах міста пропало водопостачання

До слова, у Курську ввечері, 19 жовтня було чутно вибухи. Моніторингові канали росіян повідомляли про потужні вибухи і, начебто, про роботу ППО над містом. 

Читайте також:

Теги: Харків чиновник Telegram водопостачання безпілотник влада відео росіяни системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти наступають на кількох напрямках
Росіяни відбили частину виступу ЗСУ на Курщині, та просунулись біля Вовчанська – звіт ISW
15 жовтня, 04:05
76% росіян підтримують дії російських окупантів в Україні
Скільки росіян вважають, що війна в Україні просувається успішно: дані опитування
10 жовтня, 15:36
Збиття С-70 «Охотник» може бути одним з найбільших провалів російських сил
Збиття рідкісного російського безпілотника «Охотник». Forbes розкрив деталі
8 жовтня, 21:51
Урядовці планують обговорити низку питань
«Словаччина ніколи не відмовляла в допомозі». Шмигаль зустрівся із Фіцо
7 жовтня, 12:02
У своїх відео Тринадцятий озвучував реальні втрати окупантів
У Росії затримали блогера, який критикував військове командування
5 жовтня, 16:24
Окупанти влучили у багатоповерхівку в Харкові
Ізраїль вдарив по Бейруту, Росія – по Харкову. Головне за ніч
3 жовтня, 08:02
Війна на Близькому Сході продовжується
Хусити Ємену атакували Ізраїль ракетою
27 вересня, 02:48
На Черкащині двічі пролунали вибухи
На Черкащині двічі пролунали вибухи
24 вересня, 05:34
ЗСУ можуть потрапити одразу у кілька «котлів»
ЗСУ на Донеччині у важкій ситуації, є ознаки формування «котлів» – Financial Times
23 вересня, 22:39

Політика

Росіяни планують по-новому заманювати чоловіків на війну – ISW
Росіяни планують по-новому заманювати чоловіків на війну – ISW
Міноборони США запустить в космос дев'ять місій разом із SpaceX
Міноборони США запустить в космос дев'ять місій разом із SpaceX
Вибухи та пожежі в РФ: влада скаржиться на потужну атаку дронів, зокрема і в Москві
Вибухи та пожежі в РФ: влада скаржиться на потужну атаку дронів, зокрема і в Москві
Британія закликала Китай не постачати зброю росіянам – Politico
Британія закликала Китай не постачати зброю росіянам – Politico
США закликали Ізраїль менше бити по Лівану через великі втрати серед населення
США закликали Ізраїль менше бити по Лівану через великі втрати серед населення
Нетаньягу прокоментував атаку дронів на його резиденцію
Нетаньягу прокоментував атаку дронів на його резиденцію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
41K
Україна віддала РФ кадирівця, який потрапив у полон у худі вартістю $2 тис.
17K
Залучення військ КНДР до війни в Україні: Франція стривожила заявою
16K
Відомий комбат, Герой України, розповів, яку незвичну роботу мав до війни
11K
Снайпер розповів, що брешуть російські командири своїм бійцям, аби ті йшли у м’ясні штурми
7016
Білорусь відправила своїх військових до Росії: мета

Новини

У Києві двічі за ніч оголошували повітряну тривогу
Сьогодні, 03:17
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2024 року
Сьогодні, 00:00
У Києві повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 08:55
Відбувся обмін військовополоненими, в Києві уламок БпЛА поранив жінку: головне за ніч
Вчора, 06:42
Ранкові заморозки, без опадів: прогноз погоди на 19 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua