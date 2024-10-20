Вибухи та пожежі в РФ: влада скаржиться на потужну атаку дронів, зокрема і в Москві

Вночі 20 жовтня російську територію атакували безпілотники

У ніч на 20 жовтня в кількох регіонах Росії діяли сили та засоби протиповітряної оборони у зв'язку з появою безпілотників. Повідомляється про вибухи та пожежі. Заявлено, що повітряну атаку вдалося відбити щонайменше у восьми областях. Про це повідомляють російські медіа, Telegram-канали та мер Москви.

Зазначається, що через «масовану» атаку дронів ППО працювала у Липецькій, Тульській, Рязанській, Орловській, Іванівській, Курській, Калузькій та Московській областях.

Московська область



Близько 02:46 за місцевим часом мер російської столиці Сергій Собянін повідомив у Telegram, що протиповітряна оборона нібито перехопила безпілотник, який прямував до Москви, у Раменському міському окрузі.

«За попередніми даними, уламки безпілотника не спричинили руйнувань чи постраждалих. На місці події працюють рятувальні служби», – зазначено в його повідомленні.

Липецька область

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив у своєму Telegram-каналі про нібито "придушення" безпілотників у небі над Липецьким та Липецьким муніципальним округом.

«На місці падіння уламків працюють спецслужби», – заявив російський чиновник, закликавши не публікувати в мережі фото та відео з наслідками атак безпілотників або їх польотами.

О 02:22 він повідомив, що уламки безпілотника впали на дорогу в районі Сирського Рудника. Близько третьої ночі Артамонов додав, що постраждалих і жертв немає.

«Загоряння, які виникли після падіння безпілотника, швидко ліквідували. Спецслужби продовжують працювати на місцях для знешкодження уламків», –йдеться в його повідомленні.

Водночас у мережі з'явилися кадри з вибухами та пожежею в Липецькій області, які, за словами очевидців, стали наслідком атаки безпілотників.

Орловська область

У цьому регіоні повідомляли про атаку дронів у суботу ввечері, заявивши, що засоби ППО нібито збили 7 безпілотників.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков уточнив, що це сталося «на території регіону». За його словами, постраждалих і пошкоджень немає, і на місці працюють оперативні служби.

Пізніше вночі він додав, що ППО збили ще чотири безпілотники в області.

Курська область

Про атаку дронів у Курській області повідомляли в мережі ще з вечора суботи, 19 жовтня. Губернатор Олексій Смірнов писав у Telegram, що системи ППО в регіоні збили 8 дронів літакового типу приблизно о 21:30.

Однак у мережі з'явилися відео, на яких чутно вибухи цієї ночі, ймовірно, через роботу ППО під час нової атаки безпілотників. Зокрема, вибухи чули в Курську та поблизу міста Жєлєзногорськ.

Нагадаємо, у Кривому Розі після російської атаки постраждало понад десять людей.

До слова, росіяни 19 та 20 жовтня масово атакували українські регіони за допомогою балістичних ракет та безпілотників. Вибухи було чути у столиці та у низці областей України.

Ударів зазнали Харків та Суми. У Сумах після атаки російської армії відключили електроенергію, а в деяких районах міста пропало водопостачання.

До слова, у Курську ввечері, 19 жовтня було чутно вибухи. Моніторингові канали росіян повідомляли про потужні вибухи і, начебто, про роботу ППО над містом.