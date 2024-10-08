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Унаслідок ударів РФ за добу на Херсонщині одна людина загинула, ще 24 поранені

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Унаслідок ударів РФ за добу на Херсонщині одна людина загинула, ще 24 поранені
Російські війська продовжують обстрілювати Херсонську область
фото: Радіо Свобода

Голова Херсонської ОВА повідомив, що російські військові поцілили в освітні заклади, заклад культури, бібліотеку та адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області

Російські війська продовжують обстрілювати Херсонську область. У результаті обстрілів одна людина загинула,  поранено 24 людини, серед яких четверо дітей, і одна загинула.  Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

«Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Зимівник, Антонівка, Садове, Комишани, Білозерка, Новодмитрівка, Томина Балка, Широка Балка, Софіївка, Станіслав, Шляхове, Берислав, Монастирське, Милове та місто Херсон», – йдеться  у повідомленні. 

Прокудін зазначив, що через російську агресію одна людина загинула, ще 24 – дістали поранення, з них – чотири дитини.

Голова Херсонської ОВА повідомив, що російські військові поцілили в освітні заклади, заклад культури, бібліотеку та адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 14 багатоповерхівок і 15 приватних будинків. Також окупанти пошкодили приватні автомобілі.

Нагадаємо, 2 жовтня російські загарбники атакували з дрона маршрутний автобус в Антонівці Херсонської області. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі. За словами глави регіону, через скидання вибухівки з БпЛА тяжкі поранення дістала 69-річна жінка.

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Теги: війна обстріл Херсонщина

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