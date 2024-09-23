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Володимир Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом у США

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Володимир Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом у США
Зеленський та Шольц обговорять війну в Україні
фото: Укрінформ

О 22:00 президент виступить на Саміті майбутнього у США

Сьогодні, 23 вересня, президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це повідомляє «Укрінформ».

Також відбудеться низка зустрічей Зеленського з лідерами країн та міжнародних організацій. Приблизно о 22:00 за київським часом президент виступить на Саміті майбутнього.

Нагадаємо, що Зеленський, який нині перебуває з робочим візитом у США, отримав нагороду Американської академії досягнень – The Golden Plate Award.

До відома, вчора Зеленський прибув до Нью-Йорка, де візьме участь у заходах високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

Глава держави розпочав свій офіційний візит до Сполучених Штатів Америки з відвідання Скрентонського армійського боєприпасного заводу, що розташований у штаті Пенсильванія. Це підприємство відіграє ключову роль у виробництві боєприпасів для артилерії та мінометів, зокрема снарядів калібру 155 мм, які є вкрай необхідними для України в умовах триваючої війни з Росією. 

Візит Зеленського до Сполучених Штатів також передбачає зустрічі з політичними лідерами країни, включно з президентом Джо Байденом та представниками Конгресу, де буде обговорено питання подальшої військової та економічної підтримки України.

Крім того, Зеленський сьогодні, 23 вересня, зустрівся з губернатором штату Пенсильванія Джошем Шапіро, сенатором від цього штату Бобом Кейсі та конгресменом Меттом Картрайтом.

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Теги: США президент Україна саміт Володимир Зеленський Німеччина Олаф Шольц

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