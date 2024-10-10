Активність російських операцій впливу по світу. Чехія шокувала статистикою

Росія проводить в чотири рази більше операцій впливу, ніж решта країн світу разом узяті

У міністерстві закордонних справ Чехії заявили, що за 80% операцій впливу у світі відповідальна Росія. Про це заявив очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський, передає чеське МЗС.

«Наразі Росія відповідальна за 80 відсотків операцій впливу у світі. Це в чотири рази більше, ніж решта країн світу разом узятих. Нам потрібно набагато більше рішучості у боротьбі з впливом Кремля, ніж ми мали до цього часу. Рішенням є стратегічна комунікація, санкції, викриття злочинів та використання існуючих правових заходів», – сказав Ліпавський.

Водночас директор Департаменту комунікації МЗС Карел Смекал наголосив, що російська агресія проти України чітко демонструє необхідність більш ефективної протидії гібридним загрозам.

«Інформаційний простір є полем битви російського режиму і державна комунікація стає нагальною необхідністю. Я радий, що Чеська Республіка показує приклад», – додав Смекал.

Нагадаємо, заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що країна перебуває в стані гібридної війни й аргументував це ситуацією на кордоні з Білоруссю та іноземними метеозондами, які час від часу з'являються. Заступник міністра вважає, РФ запускає метеозонди на територію Польщі, щоб викликати дискусії та розбіжності в суспільстві та недовіру громадян до власних служб і держави.

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