Зеленський дав союзникам три місяці на ухвалення плану перемоги – AP

Під час європейського турне президента Зеленського західні лідери мали змогу ознайомитися з планом перемоги

Президент України Володимир Зеленський наприкінці вересня дав західним союзникам три місяці на ухвалення основних положень плану перемоги. Про це повідомляє Associated Press.

Як зазначає ЗМІ, поки що жоден із західних лідерів не заявляв, що підтримає план Зеленського. Натомість дехто висловив занепокоєння через стислі терміни, встановлені Зеленським.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

До слова, одразу після представлення плану перемоги українцям Зеленський вирушить знайомити з ним європейських партнерів на саміт ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня.

Як відомо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Зазначимо, під час візитів до різних європейських країн президент Володимир Зеленський представляв західним лідерам план перемоги України у війні.

Як заявляв, речник Державного департаменту США Метью Міллер Сполучені Штати Америки побачили в українському плані перемоги «низку продуктивних кроків». США контактуватимуть з українською стороною з цього приводу.