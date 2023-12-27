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Сильний шторм в Австралії забрав життя дев'яти людей (фото, відео)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сильний шторм в Австралії забрав життя дев'яти людей (фото, відео)
Пориви вітру в Австралії досягали 30 метрів за секунду
фото: ABC News

У штаті Квінсленд близько 85 тис. людей залишилися без світла

Унаслідок сильного шторму на східному узбережжі Австралії загинули дев'ятеро людей, зокрема молода дівчина. Про це повідомляє ABC News.

Зазначається, що в австралійському штаті Квінсленд близько 85 000 людей залишилися без світла після того, як під час шторму впало понад 1000 опор електромережі.

Наслідки шторму в Австралії
Наслідки шторму в Австралії
фото: ABC News

За даними синоптиків, пориви вітру досягали 30 метрів за секунду. Унаслідок цього понад сто будинків залишилися без електрики.

Від ДСНС надійшло понад 190 звернень про допомогу людям, які опинилися у небезпеці внаслідок повені. Речниця рятувальників Стефані Херд закликала людей бути обережними найближчими днями, оскільки суворі погодні умови тривають.

Наслідки шторму в Австралії
Наслідки шторму в Австралії
фото: ABC News

Нагадаємо, кількість жертв унаслідок землетрусу в Китаї, що став найсильнішим за останні роки, зросла до 149 осіб. Двоє осіб досі вважаються зниклими безвісти після підземних поштовхів, які сталися на північно-західних територіях країни минулого тижня. 

Землетрус магнітудою 6,2 стався поблизу кордону між двома провінціями на відносно невеликій глибині 10 км незадовго до півночі у понеділок. Геологічна служба США зафіксувала магнітуду 5,9 бала.

До слова, у Румунії біля гір Вранча, 24 грудня, стався землетрус магнітудою 4,1. Стихійне лихо могло відчуватися й на прикордонних територіях України.

Теги: стихійні лиха Австралія шторм

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