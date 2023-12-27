Сильний шторм в Австралії забрав життя дев'яти людей (фото, відео)

Пориви вітру в Австралії досягали 30 метрів за секунду

У штаті Квінсленд близько 85 тис. людей залишилися без світла

Унаслідок сильного шторму на східному узбережжі Австралії загинули дев'ятеро людей, зокрема молода дівчина. Про це повідомляє ABC News.

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Зазначається, що в австралійському штаті Квінсленд близько 85 000 людей залишилися без світла після того, як під час шторму впало понад 1000 опор електромережі.

Наслідки шторму в Австралії фото: ABC News

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За даними синоптиків, пориви вітру досягали 30 метрів за секунду. Унаслідок цього понад сто будинків залишилися без електрики.

Від ДСНС надійшло понад 190 звернень про допомогу людям, які опинилися у небезпеці внаслідок повені. Речниця рятувальників Стефані Херд закликала людей бути обережними найближчими днями, оскільки суворі погодні умови тривають.

Наслідки шторму в Австралії фото: ABC News

Нагадаємо, кількість жертв унаслідок землетрусу в Китаї, що став найсильнішим за останні роки, зросла до 149 осіб. Двоє осіб досі вважаються зниклими безвісти після підземних поштовхів, які сталися на північно-західних територіях країни минулого тижня.

Землетрус магнітудою 6,2 стався поблизу кордону між двома провінціями на відносно невеликій глибині 10 км незадовго до півночі у понеділок. Геологічна служба США зафіксувала магнітуду 5,9 бала.

До слова, у Румунії біля гір Вранча, 24 грудня, стався землетрус магнітудою 4,1. Стихійне лихо могло відчуватися й на прикордонних територіях України.