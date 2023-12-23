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Вогняний шторм: через удар по критичній інфраструктурі у Херсоні вирує масштабна пожежа

Надія Карбунар
glavcom.ua
Вогняний шторм: через удар по критичній інфраструктурі у Херсоні вирує масштабна пожежа
У Херсоні через обстріл окупантів виникла масштабна пожежа
фото: скріншот із відео

Стався порив на газових мережах

Окупанти вдарили про критичній інфраструктурі Херсона. Стався порив на газових мережах. Виникла пожежа. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він також оприлюднив моторошне відео, на якому вирує вогняний шторм.

«Також під вогнем опинився і один з медичних закладів», – додав Прокудін.

Нагадаємо, росіяни 23 грудня завдали масованого удару по Херсону. Уже близько 9 години ранку в Херсоні почали лунати вибухи.

Як повідомлялося, за минулу добу 17 разів російські війська обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 119 снарядів.

Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу три людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

У результаті ворожих обстрілів міста вночі було пошкоджено контактну мережу, через що наразі не має можливості вивести тролейбуси на маршрути.

Теги: пожежа шторм відео росіяни

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