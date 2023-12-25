Узбережжя Північного моря у Данії всіяне взуттям та холодильниками з судна, яке потрапило у шторм

Збирання речей на узбережжі розцінюється місцевою поліцією, як крадіжка

У Північному морі через шторм із судна Mayview Maersk у п’ятницю, 22 грудня, впали понад 40 контейнерів. За два дні до берегів Данії прибило тисячі пар взуття, холодильники, медичне обладнання та інші речі, пише видання tv2nord.dk.

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Повідомляється, що до берега прибило товари лише чотирьох контейнерів – речі розкидані вздовж 14-кілометрової берегової лінії. Наглядач пляжу Томас Дуурло розповів, що можна було знайти все: від холодильників, взуття та сумок із лікарняним обладнанням до подушок для дітей.

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фото: Lars Pauli

Місцеві поліціянти наголошують, що збирати товари з пляжу заборонено, адже вони все ще є власністю компанії, тому ці дії розцінюються як крадіжка. У Maersk повідомили, що найняли компанію для пошуку ящиків, які впали за борт, та додали, що під час інциденту ніхто з екіпажу не постраждав і що судно зараз працює у звичайному режимі.

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Прибирання пляжу працівниками продовжується. Погодні умови не сприяють швидкому збору втрачених речей – море продовжує штормити. Зазначається також, що судно є одним з найбільших в арсеналі компанії Maersk – його довжина сягає майже 400 метрів. За попередніми даними, втрачено понад 40 контейнерів, однак остаточну кількість порахують після того, як судно прибуде у порт Ґданська. Там мають провести перевірку та підрахувати збитки.

Нагадаємо, біля берегів Туреччини розколовся надвоє суховантаж, який пришвартувався в порту Ереглі. Судно розламалося через сильний шторм. Корабель сів на мілину, а потім хвилі зламали його. 13 членів було команди евакуйовано на берег, постраждалих немає.