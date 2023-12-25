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Узбережжя Північного моря у Данії всіяне взуттям та холодильниками з судна, яке потрапило у шторм

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Узбережжя Північного моря у Данії всіяне взуттям та холодильниками з судна, яке потрапило у шторм
Товари з контейнерів розкидані вздовж 14-кілометрової берегової лінії
фото: Lars Pauli

Збирання речей на узбережжі розцінюється місцевою поліцією, як крадіжка 

У Північному морі через шторм із судна Mayview Maersk у п’ятницю, 22 грудня, впали понад 40 контейнерів. За два дні до берегів Данії прибило тисячі пар взуття, холодильники, медичне обладнання та інші речі, пише видання tv2nord.dk.

Повідомляється, що до берега прибило товари лише чотирьох контейнерів – речі розкидані вздовж 14-кілометрової берегової лінії. Наглядач пляжу Томас Дуурло розповів, що можна було знайти все: від холодильників, взуття та сумок із лікарняним обладнанням до подушок для дітей.

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фото: Lars Pauli

Місцеві поліціянти наголошують, що збирати товари з пляжу заборонено, адже вони все ще є власністю компанії, тому ці дії розцінюються як крадіжка. У Maersk повідомили, що найняли компанію для пошуку ящиків, які впали за борт, та додали, що під час інциденту ніхто з екіпажу не постраждав і що судно зараз працює у звичайному режимі.

Прибирання пляжу працівниками продовжується. Погодні умови не сприяють швидкому збору втрачених речей – море продовжує штормити. Зазначається також, що судно є одним з найбільших в арсеналі компанії Maersk – його довжина сягає майже 400 метрів. За попередніми даними, втрачено понад 40 контейнерів, однак остаточну кількість порахують після того, як судно прибуде у порт Ґданська. Там мають провести перевірку та підрахувати збитки.

Нагадаємо, біля берегів Туреччини розколовся надвоє суховантаж, який пришвартувався в порту Ереглі. Судно розламалося через сильний шторм. Корабель сів на мілину, а потім хвилі зламали його. 13 членів було команди евакуйовано на берег, постраждалих немає.

Теги: корабель Данія шторм

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