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Австралія ввела до списку антиросійських санкцій керівників ФСБ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Австралія ввела до списку антиросійських санкцій керівників ФСБ
Австралія розширила список санкцій проти РФ
фото з відкритих джерел

Австралія закликає Росію виконувати свої зобов'язання щодо прав людини згідно з міжнародними договорами

Австралія розширила антиросійський список санкцій на 13 позицій, включивши до нього кілька керівників Слідчого комітету Росії, ФСБ, генеральної прокуратури і судів. Про це повідомляється у листі міністра закордонних справ Пенні Вонг.

У повідомленні йдеться, що до списку, зокрема, потрапили особи, причетні до арештів Володимира Кара-Мурзи та Олексія Навального.

Обмеження введено проти першого заступника голови Слідчого комітету РФ Едуарда Кабурнєєва, заступника міністра юстиції Олега Свіріденка, співробітників ФСБ Костянтина Кудрявцева, Олександра Самофала і Валерія Сухарєва.

«Австралія закликає Росію виконувати свої зобов'язання щодо прав людини згідно з міжнародними договорами, включаючи Міжнародний пакт про громадянські та політичні права та Конвенцію проти тортур та інших жорстоких нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання. Ми також закликаємо до негайного та безумовного звільнення пана Кара-Мурзи та всіх інших затриманих політичних активістів», – сказано у заяві Вонг.

До слова, президент США Джо Байден та лідери країн «Великої сімки» (G7) погодилися ввести заборону на російські алмази.

Раніше Європейська комісія направила 27 країн ЄС пропозицію про заборону російських алмазів у рамках 12-го пакету санкцій. Одностайне схвалення очікується найближчими днями. 

Нагадаємо, у проєкті 12-го пакету санкцій проти Росії Європейська комісія, зокрема, пропонує нові заборони на продаж танкерів, які були у використанні. Це робиться для того, щоб Росія не могла обходити санкції, пов'язані з експортом нафти.

Також Європейський Союз запропонував заборонити експорт верстатів і деталей зброї, зокрема безпілотників, які Росія використовує для виготовлення зброї проти України.

Теги: росія Австралія ФСБ санкції

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