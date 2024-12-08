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Країна повинна провести вільні вибори та зберегти державні об’єкти: головні заяви прем’єра Сирії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Країна повинна провести вільні вибори та зберегти державні об’єкти: головні заяви прем’єра Сирії
Прем’єр Сирії заявив, що не збирається покидати країну
фото з відкритих джерел

Мохаммед аль-Джалалі провів перемовини з командиром повстанців

Прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив, що він вів перемовини з командиром повстанців Абу Мохаммедом аль-Джолані щодо того, як керувати у поточний період. Про це передає The Guardian.

Очільник уряду заявив, що країна повинна провести вільні вибори, щоб сирійський народ міг вибрати, кого він хоче бачити керуючим країною.

«Ми готові співпрацювати з будь-яким керівництвом, яке обере народ, пропонуючи всю можливу підтримку для забезпечення плавної та системної передачі функцій влади, збереження державних об’єктів», – сказав він.

Також Мохаммед аль-Джалалі закликав сирійців захистити громадські об'єкти, заявивши, що «вони належать усім громадянам». Тому військовим силам міста Дамаск суворо заборонено наближатися до державних установ, які залишатимуться під наглядом колишнього прем'єр-міністра до офіційної передачі їх.

«Я перебуваю тут, у своєму домі, не залишав і не збираюся залишати його, окрім як у мирний спосіб, щоб забезпечити безперервну роботу громадських установ, державних об’єктів, а також транслювати безпеку для всіх громадян... Ми простягаємо наші руки кожному громадянину Сирії, який стурбований збереженням активів цієї нації… Я закликаю всіх громадян не завдавати шкоди державній власності, тому що, зрештою, вона належить їм», – йдеться у заяві.

Що ще сказав прем’єр?

  • уряд не знає де знаходиться президент Башар Асад;
  • востаннє Мохаммед аль-Джалалі спілкувався з Асадом ввечері 7 грудня;
  • більшість сирійських міністрів залишаються в Дамаску.

Як повідомлялося, Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції.

Нагадаємо, сирійські повстанці заявили, що захопили столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.

Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск у невідомому напрямку, а згодом зник з радарів на висоті 495 метрів. Судно почало різко знижуватися в районі Тартуса. ЗМІ не виключають, що воно могло розбитись, проте пілот також міг вимкнути датчики перед аварійною посадкою.

Офіційного підтвердження чи був Асад на борту немає.

Передісторія

Ситуація на півночі Сирії стрімко загострилась наприкінці листопада. Сирійські повстанці знищили велику кількість бойовиків армії Асада. Станом на 28 листопада було вбито близько 200 бойовиків «Хізбалли», солдатів іранського Корпусу вартових ісламської революції (КСІР), а також сирійських та російських військових. Серед загиблих іранський бригадний генерал Кайюмaрс Пур Хашемі. 

Вже 30 листопада сирійські повстанці на чолі з військовим опозиційним угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам» взяли під контроль друге за величиною місто Сирії Алеппо. Повідомляється, що під бомбардування потрапили міста та села. Авіаудари, зокрема, були спрямовані на район Аль-Фуркан поблизу Нового Алеппо на заході міста. Також після успіхів у провінціях Алеппо та Ідліб сирійські повстанці рушили у бік Хами, сутички зараз тривають приблизно за 20 км від центру цього міста.

Згодом РФ довелося змінити свого командувача військ у Сирії генерала Сергій Кисіля через великі втрати. Як зазначають в розвідці, раніше Кисіль відзначився провальними для держави-агресора діями під час повномасштабного вторгнення в Україну, за що теж був звільнений з посади, а потім відправлений у сирійське відрядження.

Лише 1 грудня Башар Асад уперше прокоментував наступ повстанців в Алеппо. 2 грудня стало відомо, що російські військові та дипломати тікають з Дамаска.

Згодом дружина президента Сирії Башара Асада та троє їхніх дітей втекли до Росії.

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Теги: Сирія війна протест військові міністр Башар Асад

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