Туреччина та Сирія отримають фінансову допомогу від ЄС: на що підуть гроші

ЄС та міжнародні донори обіцяють 7 млрд євро на допомогу Туреччині та Сирії, для подолання наслідків потужних землетрусів

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок оголосила, що ЄС і міжнародне співтовариство пообіцяли виділити 7 мільярдів євро на допомогу Туреччині та Сирії після землетрусу наприкінці одноденної конференції донорів у Брюсселі. Про це пише видання TheNationalNews.

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«Я думаю, що це дуже сильний сигнал», – сказала пані фон дер Ляєн журналістам.

Згідно із заявою Комісії ЄС, сума включає 6,05 мільярдів євро грантів і позик для Туреччини та 950 мільйонів євро грантів для Сирії. Обіцянки ЄС становлять понад 50% від загальної суми потреб.

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Тільки Комісія ЄС, за підтримки Швеції організувала конференцію донорів, пообіцяла виділити Туреччині 1,1 млрд євро.

Кредитний підрозділ ЄС, Європейський інвестиційний банк, також надасть Туреччині 500 млн євро, призупинивши задля цього майже повну заборону на фінансування для Туреччини після суперечки щодо буріння нафти та газу біля Кіпру майже чотири роки тому.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 7,8 балів за шкалою Ріхтера 6 лютого та його поштовхи забрали життя понад 48 000 людей у Туреччині та близько 6 000 у сусідній Сирії.

Загальна вартість збитків, заподіяних Туреччині, оцінюється в $103,6 млрд, що еквівалентно 9% валового внутрішнього продукту (ВВП) країни, заявив віце-президент зі стратегії та фінсів Туреччини Кутлухан Таскін.

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Виступаючи по відеозв'язку, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що міжнародна фінансова допомога має вирішальне значення для відновлення країни.

«Неможливо для жодної країни, незалежно від її економічного стану, самостійно впоратися з катастрофою такого масштабу», – сказав він. «Наша справжня боротьба починається зараз. Ми відновимо та відродимо всі наші міста, зруйновані землетрусом».

«Обіцянки, дані сьогодні, безумовно, сприятимуть нашим зусиллям з відновлення та реконструкції», – сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, який був присутній на конференції.

Відповідаючи на запитання, чи нормалізують відносини Туреччина та Сирія, пан Чавушоглу сказав, що між двома країнами є взаємодія, а не нормалізація. Туреччина підтримує повстанські групи, які контролюють північний захід Сирії.

«Ми плануємо зустріч на рівні міністерства закордонних справ, і головною метою всіх цих зустрічей є взаємодія з сирійською адміністрацією», – сказав пан Чавушоглу журналістам.

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Жоден представник сирійського уряду не був присутнім, оскільки ЄС не має дипломатичних відносин з Дамаском з початку громадянської війни 2011 року. ЄС не буде фінансувати зусилля з відновлення в постраждалій війною країні.

У понеділок офіційний представник ЄС підтвердив позицію блоку про те, що він не відкриє дипломатичні канали з Сирією або не скасує санкції, доки на рівні ООН не буде узгоджено політичне припинення конфлікту.

Оцінки допомоги, необхідної для Сирії після землетрусу, варіюються від $7,9 млрд (оцінка Світового банку) до $14,8 млрд (оцінка ООН), сказав Мустафа Бенламліх, тимчасовий координатор ООН і гуманітарний координатор у Сирії.«Наступні 24 місяці є вирішальними. Нам потрібні як підтримка життя, так і швидке відновлення», – сказав він.

Хоча міжнародні рятувальні команди та допомога швидко надійшли до Туреччини, гуманітарні організації зіткнулися з великими перешкодами, щоб дістатися до постраждалих районів на півночі Сирії, яка все ще є зоною бойових дій.

Минулого тижня слідчі ООН закликали провести незалежне розслідування неспроможності міжнародної спільноти, ООН і уряду Сирії допомогти людям у регіоні протягом кількох днів після землетрусу.