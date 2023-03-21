Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Туреччина та Сирія отримають фінансову допомогу від ЄС: на що підуть гроші

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Туреччина та Сирія отримають фінансову допомогу від ЄС: на що підуть гроші
фото: з відкритих джерел

ЄС та міжнародні донори обіцяють 7 млрд євро на допомогу Туреччині та Сирії, для подолання наслідків потужних землетрусів

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок оголосила, що ЄС і міжнародне співтовариство пообіцяли виділити 7 мільярдів євро  на допомогу Туреччині та Сирії після землетрусу наприкінці одноденної конференції донорів у Брюсселі.  Про це пише видання TheNationalNews.

«Я думаю, що це дуже сильний сигнал», – сказала пані фон дер Ляєн журналістам.

Згідно із заявою Комісії ЄС, сума включає 6,05 мільярдів євро грантів і позик для Туреччини та 950 мільйонів євро грантів для Сирії. Обіцянки ЄС становлять понад 50% від загальної суми потреб.

Тільки Комісія ЄС, за підтримки Швеції організувала конференцію донорів, пообіцяла виділити Туреччині 1,1 млрд євро.

Кредитний підрозділ ЄС, Європейський інвестиційний банк, також надасть Туреччині 500 млн євро, призупинивши задля цього майже повну заборону на фінансування для Туреччини після суперечки щодо буріння нафти та газу біля Кіпру майже чотири роки тому.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 7,8 балів за шкалою Ріхтера 6 лютого та його поштовхи забрали життя понад 48 000 людей у Туреччині та близько 6 000 у сусідній Сирії.

Загальна вартість збитків, заподіяних Туреччині, оцінюється в $103,6 млрд, що еквівалентно 9% валового внутрішнього продукту (ВВП) країни, заявив віце-президент зі стратегії та фінсів Туреччини Кутлухан Таскін.

Виступаючи по відеозв'язку, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що міжнародна фінансова допомога має вирішальне значення для відновлення країни.

«Неможливо для жодної країни, незалежно від її економічного стану, самостійно впоратися з катастрофою такого масштабу», – сказав він. «Наша справжня боротьба починається зараз. Ми відновимо та відродимо всі наші міста, зруйновані землетрусом».

«Обіцянки, дані сьогодні, безумовно, сприятимуть нашим зусиллям з відновлення та реконструкції», – сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, який був присутній на конференції.

Відповідаючи на запитання, чи нормалізують відносини Туреччина та Сирія, пан Чавушоглу сказав, що між двома країнами є взаємодія, а не нормалізація. Туреччина підтримує повстанські групи, які контролюють північний захід Сирії.

«Ми плануємо зустріч на рівні міністерства закордонних справ, і головною метою всіх цих зустрічей є взаємодія з сирійською адміністрацією», – сказав пан Чавушоглу журналістам.

Жоден представник сирійського уряду не був присутнім, оскільки ЄС не має дипломатичних відносин з Дамаском з початку громадянської війни 2011 року. ЄС не буде фінансувати зусилля з відновлення в постраждалій війною країні.

У понеділок офіційний представник ЄС підтвердив позицію блоку про те, що він не відкриє дипломатичні канали з Сирією або не скасує санкції, доки на рівні ООН не буде узгоджено політичне припинення конфлікту.

Оцінки допомоги, необхідної для Сирії після землетрусу, варіюються від $7,9 млрд (оцінка Світового банку) до $14,8 млрд (оцінка ООН), сказав Мустафа Бенламліх, тимчасовий координатор ООН і гуманітарний координатор у Сирії.«Наступні 24 місяці є вирішальними. Нам потрібні як підтримка життя, так і швидке відновлення», – сказав він.

Хоча міжнародні рятувальні команди та допомога швидко надійшли до Туреччини, гуманітарні організації зіткнулися з великими перешкодами, щоб дістатися до постраждалих районів на півночі Сирії, яка все ще є зоною бойових дій.

Минулого тижня слідчі ООН закликали провести незалежне розслідування неспроможності міжнародної спільноти, ООН і уряду Сирії допомогти людям у регіоні протягом кількох днів після землетрусу.

Читайте також:

ООН назвала суму збитків від землетрусів у Туреччині

Теги: Туреччина Сирія міністр санкції фінансування президент землетрус

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як Китай розглядає війну в Україні у контексті геополітики?
Як Китай розглядає війну в Україні у контексті геополітики?
9 березня, 14:54
Порошенко пояснив, чому на кілька годин заїхав на Кіпр (фото)
Порошенко пояснив, чому на кілька годин заїхав на Кіпр (фото)
21 лютого, 11:40
Рамзан Кадиров вилаяв Сталіна – улюбленця прихильників «русского мира»
Кадиров назвав ідола росіян «проклятим»
23 лютого, 13:38
«Дія» додала можливість зареєструвати заяву про шлюб онлайн
Шлюби можна зареєструвати онлайн. У «Дії» з'явилася нова функція
27 лютого, 11:09
72 ОМБр ім. Чорних Запорожців
Чому військовим урізано виплати: Міноборони дало роз'яснення
6 березня, 12:01
Уряд Литви готує новий пакет допомоги Україні
Уряд Литви готує новий пакет допомоги Україні
6 березня, 17:40
Домівкою для постраждалих турків стали потяги
Люди, що вціліли під час землетрусів у Туреччині, живуть у вагонах потягів (фото)
6 березня, 19:26
У період воєнного стану постачальникам заборонено відключати споживачів за несплату, але після перемоги доведеться платити
«Це колосальна сума». Гендиректор Yasno звернувся до українців із терміновим проханням
6 березня, 19:03
Станом на 10 березня 821 російська ракета вже випущена по нашій країні
Скільки ракет РФ випустила по Україні: Резніков назвав приголомшливу цифру
11 березня, 18:06

Соціум

США розсекретять дані щодо походження Covid-19
США розсекретять дані щодо походження Covid-19
Туреччина та Сирія отримають фінансову допомогу від ЄС: на що підуть гроші
Туреччина та Сирія отримають фінансову допомогу від ЄС: на що підуть гроші
На пляжі у Великій Британії нашестя гігантських суперщурів (фото)
На пляжі у Великій Британії нашестя гігантських суперщурів (фото)
Меню обіду Путіна та Сі Цзіньпіна з'явилося в мережі (фото)
Меню обіду Путіна та Сі Цзіньпіна з'явилося в мережі (фото)
Еволюція столів. Наскільки близько Путін підпустив Сі Цзіньпіна (фото)
Еволюція столів. Наскільки близько Путін підпустив Сі Цзіньпіна (фото)
Журналіст Радіо Свобода Ігор Лосик спробував вчинити самогубство в білоруській колонії
Журналіст Радіо Свобода Ігор Лосик спробував вчинити самогубство в білоруській колонії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Зустріч Путіна з колаборантами: смілива жінка наважилася сказати правду (відео)
18K
Путін та Сі Цзіньпін обговорили китайський «мирний план»: деталі
17K
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години
14K
У Криму вибухи та стрілянина
13K
Путін дивно поводився на зустрічі із Сі Цзіньпіном (відео)
12K
Вибухи у Калинівці. Військові мають компенсувати мільйон за зруйнований будинок

Новини

Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
Вчора, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
Вчора, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
18 березня, 05:41
Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА
18 березня, 01:34

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту