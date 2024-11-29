Чи є ситуація в Сирії прологом між основними геополітичними гравцями
Фактично протурецький сектор нависає над трасою Дамаск-Алеппо, причому на досить довгому фланзі
На карті дуже добре видно вразливість Алеппо з боку Ідліба.
Фактично протурецький сектор нависає над трасою Дамаск-Алеппо, причому на досить довгому фланзі.
Алеппо – центр економічної активності Сирії. За різними оцінками, там зараз може проживати кілька мільйонів людей, навіть більше, ніж у столиці країни Дамаску.
Російські пабліки порівнюють кидок протурецьких сил з атакою ЗСУ у Курській області та навіть бачать «руку» ГУР.
Швидше за все це просто спроба якось обґрунтувати провал штабу російського угрупування в Сирії.
З урахуванням її сильного ослаблення (все найцінніше перекинули на війну в Україну), атака протурецьких сил та сирійської опозиції була справою часу.
Але тут ось що цікаво.
Чи не є події у Сирії грандіозним прологом між основними геополітичними гравцями?
Тут сходяться інтереси Туреччини, Ізраїлю, США, Ірану, РФ, королівств Затоки.
У рамках майбутньої угоди Росія має чимось «поступитися» США.
На «здачу» Китаю Путін не піде ніколи. А Сирія та Іран?
Скоро побачимо.
Коментарі — 0