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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Чи є ситуація в Сирії прологом між основними геополітичними гравцями

glavcom.ua
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Фактично протурецький сектор нависає над трасою Дамаск-Алеппо, причому на досить довгому фланзі

На карті дуже добре видно вразливість Алеппо з боку Ідліба.

Фактично протурецький сектор нависає над трасою Дамаск-Алеппо, причому на досить довгому фланзі.

Чи є ситуація в Сирії прологом між основними геополітичними гравцями фото 1

Алеппо – центр економічної активності Сирії. За різними оцінками, там зараз може проживати кілька мільйонів людей, навіть більше, ніж у столиці країни Дамаску.
Російські пабліки порівнюють кидок протурецьких сил з атакою ЗСУ у Курській області та навіть бачать «руку» ГУР.

Швидше за все це просто спроба якось обґрунтувати провал штабу російського угрупування в Сирії.

З урахуванням її сильного ослаблення (все найцінніше перекинули на війну в Україну), атака протурецьких сил та сирійської опозиції була справою часу.

Але тут ось що цікаво.

Чи не є події у Сирії грандіозним прологом між основними геополітичними гравцями?

Тут сходяться інтереси Туреччини, Ізраїлю, США, Ірану, РФ, королівств Затоки.

У рамках майбутньої угоди Росія має чимось «поступитися» США.

На «здачу» Китаю Путін не піде ніколи. А Сирія та Іран?

Скоро побачимо. 

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Теги: росія Сирія путін

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Олексій Кущ

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