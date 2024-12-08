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Ян Валетов Український письменник-фантаст і журналіст

Росія втрачає останні бази на Близькому Сході

glavcom.ua
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«Падіння режиму Асада не посприяє порядку в регіоні»
фото: АР

Чергова репутаційна, стратегічна і тактична «удача» російського режиму

Зовсім не маю симпатій до сирійських повстанців, до будь-якого їх різновиду. Розумію, що Сирія буде занурена в хаос (утім, хаос для неї протягом тисяч років – скоріше, звичний стан, ніж винятковий), і нічого хорошого звичайним сирійцям чекати не доводиться. Можливо, що режим Асада за кілька років здаватиметься мирним, справедливим і гуманним – завжди можна гірше, а ось краще – тут уже є питання...

Але...

Будь-яка подія, внаслідок якої росіян стусанами виганяють назад у Рязань або закопують на місці, в пустелі, мене радує.

Відступ американців з Афганістану, про який так довго, весело і зі смаком писали російські пабліки, був ганебним (імхо), але все-таки відступом. Те, що зараз відбувається в Сирії, інакше як розгромом і ганебною втечею і назвати складно.

Росія втрачає останні бази на Близькому Сході, морське базування на Середземномор'ї і, що найрадісніше, союзника і вплив.

Падіння режиму Асада не посприяє порядку в регіоні, а однозначно погіршить ситуацію в короткостроковій перспективі, і цю проблему доведеться якось вирішувати. Скажімо прямо, фанатична публіка в капцях, з автоматами і на трофейній важкій техніці – ще ті переговірники!

Проблеми будуть, але проблема присутності там російських військ і російських інтересів припиняє існувати.

Відсутність росіян не означає мир у регіоні в автоматичному режимі, але, принаймні, дає на це шанс. Їхня присутність таку можливість унеможливлювала.

Чергова репутаційна, стратегічна і тактична «удача» російського режиму. Ще одна країна, звідки цих великих геополітиків і відважних воїнів женуть мокрими трусами.

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Теги: Сирія росія путінський режим Башар Асад диктатор

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Ян Валетов

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