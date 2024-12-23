Сирійці вперше змогли побувати на особистому курорті Асада (відео)

Після повалення режиму Асада пересічні сирійці могли поглянути на його приватний курорт неподалік Латакії

Асад вивіз цінні речі з вілли морем за допомогою невеликих човнів

Жителі Сирії вперше змогли потрапити на приватний курорт на півночі Латакії колишнього президента Башара Асада. Це сталося після того, як режим колишнього глави держави було повалено. Про це пише Reuters.

«Я не можу повірити своїм очам, вони збудували щось, подібного до чого ми не бачили за все своє життя», – діляться враженнями місцеві мешканці.

На курорті розташована вілла з видом на Середземне море, приватний пляж, сади та доріжка для пішоходів. Після падіння режиму Асада, територія зазнала нападів мародерів.

«За останній час багато майна, що належало Асаду або його родині, було розграбовано або знищено сирійцями, які прагнуть стерти його спадщину», – зазначають журналісти.

Як відомо, Асад вивіз свої цінні речі з вілли морем за допомогою невеликих човнів. Також у сховищі Центробанку Сирії колишній президент країни Башар Асад після своєї втечі залишив майже 26 тонн золота.

До слова, після падіння в Сирії режиму Башара Асада почалося «полювання» за активами його родини та родичів за кордоном. Згідно з інформацією, серед активів – рахунки у швейцарських банках, нерухомість у Дубаї, бізнес у Відні.

Нагадаємо, після падіння в Сирії режиму Башара Асада він втік до Росії із родиною. Втім повалення режиму повстанцями це не єдина трагедія одіозного лідера: дружина Асма Асад також завдала удару і вирішила розлучитись із ним.

Раніше російський диктатор Володимир Путін повідомив, що поки не бачився з Башаром Асадом, який втік до Росії із Сирії, але планує це зробити.