Чеський сенат визнав депортацію кримських татар геноцидом

На засіданні було 76 сенаторів, з них 70 проголосували за, ще четверо утрималися

Раніше депортацію визнали актом геноциду кримськотатарського народу у 2019 року Латвія та Литва, у 2022 – Канада, у 2024 – Польща

Сенат Чехії в середу, 18 грудня, визнав масову депортацію кримських татар із Криму в 1944 році актом геноциду. Про це повідомив перший заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

На засіданні було 76 сенаторів, з них 70 проголосували за, ще четверо утрималися, йдеться на сайті Сенату.

На засіданні були присутні посол України в Чехії Василь Зварич, народні депутати України Марія Мезенцева та Микола Княжицький, а також лідери кримськотатарського народу, зокрема, Мустафа Джемілєв, який виступив зі словами вдячності чеській владі.

«Зараз я хочу вам висловити величезну подяку за допомогу Україні, що ви в складну хвилину змогли допомогти зброєю та прихистити сотні тисяч біженців. Визнання геноциду кримських татар у 1944 році є також великим проявом підтримки України, яка цього зараз дуже потребує. Я сподіваюся, що Чехія продовжуватиме жити цими ж демократичними цінностями», – сказав Джемілєв з трибуни чеського парламенту, передає «Радіо Свобода».

Нагадаємо, Парламент Естонії визнав масову депортацію кримських татар геноцидом. Відповідну заяву підтримали 83 депутати. Зазначається, що у заяві засуджується масове винищення кримських татар та їх насильницька депортація з Кримського півострова. Також в документі підкреслюється, що Російська Федерація після окупації Криму у 2014 році продовжує політику геноциду проти кримських татар, спрямовану на знищення їхньої ідентичності.

Раніше депортацію визнали актом геноциду кримськотатарського народу у 2015 року Україна, у 2019 року Латвія та Литва, у 2022 – Канада, у 2024 – Польща.

Також повідомлялось, що за період окупації півострова Крим зниклими безвісти, про яких немає ніякої інформації, вважаються 24 людини, 18 з них – представники корінного кримськотатарського народу.

До слова, 11 вересня, в Києві біля «Тарілки Флоріана» на Либідській, президент України Володимир Зеленський із лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим відкрили Меморіал жертвам геноциду кримськотатарського народу.