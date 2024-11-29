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Зеленський провів телефонну розмову з Шольцом: про що говорили

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський провів телефонну розмову з Шольцом: про що говорили
Під час дзвінка лідери двох країн обговорили посилення української системи ППО
фото: Офіс президента України

Шольц, розкрив Зеленському деталі свого недавнього дзвінка російському лідеру Володимиру Путіну

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 29 листопада, провів телефонну розмову з кацлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це глава держави повідомив у своєму Telgram-каналі.

Під час дзвінка лідери двох країн обговорили посилення української системи ППО. Зеленський, серед іншого, подякував Німеччині за постачання систем Patriot та Iris-T.

«Обговорили, які наші двосторонні кроки та кроки партнерів можуть посилити Україну. Важливо, щоб тиск на Росію збільшувався і щоб українські позиції міцнішали, бо саме це буде змушувати Росію до справжнього миру», – написав президент.

Шольц, у свою чергу, розкрив Зеленському деталі свого недавнього дзвінка російському лідеру Володимиру Путіну.

«Очевидно, що тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити винуватця війни до миру, і що мир можливий лише завдяки силі», – додав глава держави.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц зателефонував диктатору Володимиру Путіну вперше з 2022 року і заявив, що ця розмова «не була приємною», які і попередні, проведені вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

До слова, Олаф Шольц, якого у понеділок керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) обрало кандидатом у канцлери на майбутніх виборах, у розмові із виданням ZDF заявив, що має намір продовжувати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Також він заявив, що вважає свою ініціативу «відповідальним і необхідним рішенням», оскільки навіть за незгоди сторін «потрібно говорити один з одним». Він при цьому наголосив, що однією телефонною розмовою не можна досягти миру. 

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Теги: Володимир Зеленський президент Офіс президента системи ППО Німеччина Олаф Шольц

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