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Франція розпочала виведення військ з Чаду

Ірина Бура
glavcom.ua
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Франція розпочала виведення військ з Чаду
Франція вже вивела своїх солдатів із Малі, Буркіна-Фасо і Нігеру після військових переворотів у цих західноафриканських країнах і поширення антифранцузьких настроїв
фото з відкритих джерел

Нещодавно Чад розірвав безпекову угоду з Парижем, посилюючи звʼязки з Росією

Франція вивела з Чаду два бойові літаки Mirage. Це відбулося через два тижні після того, як Чад оголосив про розрив пакту щодо оборонної співпраці з Парижем. Про це пише Reuters.

Зазначається, що уряд Чаду, який вважався союзником Заходу в боротьбі з ісламістськими бойовиками в регіоні, несподівано припинив дію пакту про оборонну співпрацю ще 28 листопада.

Умови виведення військ і те, чи залишаться французькі військові в центральноафриканській країні взагалі, ще не узгоджені, але у вівторок, 10 грудня, перші літаки Mirage повернулися на базу на сході Франції.

«Це знаменує початок повернення французької техніки, дислокованої в Нджамені», – заявив речник французької армії Гійом Верне.

За інформацією видання, Франція вже вивела своїх солдатів із Малі, Буркіна-Фасо і Нігеру після військових переворотів у цих західноафриканських країнах і поширення антифранцузьких настроїв.

Як повідомляється, виведення військ із Чаду покладе край десятиліттям французької військової присутності в регіоні Сахелю і припинить прямі військові операції Франції проти ісламістських бойовиків у цьому регіоні.

Однак Париж усе ще зберігає близько тисячі військовослужбовців у Чаді. За словами Верне, для остаточного узгодження графіка згортання операцій обом країнам знадобиться кілька тижнів.

Зазначимо, у квітні на тлі зближення з Росією Чад закликав США вивести війська з країни.

Нагадаємо, падіння уряду Франції у середу та неспроможність прийняти бюджет можуть ускладнити збільшення підтримки України. Не зважаючи на те, що президент Еммануель Макрон давав «неодноразові обіцянки» допомагати Києву стільки, скільки буде потрібно.

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Теги: бюджет військові Еммануель Макрон президент Франція росія

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