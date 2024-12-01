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У Британії скарги на шум поклали край 137-річній традиції

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Британії скарги на шум поклали край 137-річній традиції
Історична годинникова вежа тепер дзвонить лише раз на годину
фото із відкритих джерел

Дзвони ратуші Біркенхеда тепер дзвонять лише один раз на годину

У Великій Британії традиція, яка існувала протягом 137 років, припинила своє існування через скаргу на шум. Тепер годинник на вежі ратуші в Біркенхеді звучатиме лише раз на годину, замість колишнього темпу в 15 хвилин. Про це пише Daily Mail.

Це рішення було ухвалено після того, як один із місцевих жителів висловив невдоволення з приводу гучності та частоти боїв годинника. Проведене місцевою владою розслідування підтвердило, що рівень шуму перевищує допустимі норми.

Деякі городяни виступили проти цього рішення, зазначивши, що звуки годинників стали частиною їхнього повсякденного життя. Учасник кампанії за місцеву спадщину Філіп Бартон сказав, що багато місцевих жителів цінують регулярніший бій курантів і «живуть під них».

Ратуша Біркенхеда була побудована в 1887 році за проєктом місцевого архітектора Чарльза Еллісона з використанням шотландського граніту та пісковику з нині засипаного місцевого кар'єру в Сторетоні.

До слова, імміграція до Британії б'є рекорди. Нова оцінка кількості іммігрантів, опублікована 28 листопада Бюро національної статистики Британії, змусила провідних політиків країни, починаючи з прем'єр-міністра, робити гучні заяви та давати пресконференції. З'ясувалося, що останні два-три роки населення Великої Британії приростає за рахунок приїжджих майже на мільйон людей на рік.

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Теги: соціум Велика Британія традиції

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